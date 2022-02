Menos lojas em shoppings

O varejo que mais se expandiu nos shoppings do país em 2021 foi voltado aos Artigos do Lar, com crescimento de 11,13%, sobre 2020, conforme levantamento realizado pela Geofusion, empresa de inteligência geográfica. O Rio Grande Sul, no entanto, apresentou queda de lojas em shoppings em todos os segmentos de varejo. Os maiores recuos foram registrados em Moda (-9,04%), Artigos Diversos (-7,23%) e Cuidados Pessoais (-5,59%). No caso específico de Artigos do Lar a queda chegou a 4,83%. Outros setores também tiveram desempenho fraco, como o de Conveniência e Serviços (-5,09%) e Lazer e Cultura (-4%). O grupo Alimentação foi o que menos sofreu com fechamento de lojas, registrando leve baixa de 0,65%.

Tecnologias digitais

O Instituto Educacional Essência do Saber, com sede no RS, capacitará mais de 500 professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Nesta semana, os inscritos na Pós-Graduação em EaD Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora, parceria com Sebrae-DF, terão suas primeiras atividades presenciais em Brasília, quando conhecerão a Plataforma e a Metodologia Digitvs, ferramentas do curso.

Tampinha Legal

O Tampinha Legal comemora a arrecadação, em janeiro, de 800 toneladas de tampas plásticas nos 5 anos de programa. O volume, equivalente a 32 carretas de matéria pós-consumo, foi coletado nos mais de 3 mil pontos de 8 estados e no Distrito Federal e resultou em R$1,7 milhão para as entidades assistenciais participantes.

Controle de fábricas

O Grupo Fetz usa o Elipse E3 na automação de duas de suas fábricas de ração animal em Aparecida do Rio Doce, interior de Goiás. Com a plataforma da gaúcha Elipse Software, a Fetz controla os processos de recepção, dosagem de macros e micros, moagem, mistura e expedição da ração em ambas, gerando relatórios gerenciais de produção.

Todeschini investe

A Todeschini de Bento Gonçalves irá investir R$ 272 milhões na ampliação de sua fábrica, dos quais R$ 140 milhões para o maquinário que exigirá sua duplicação em 40 mil m2 e os outros R$ 130 milhões para o novo centro de distribuição, conta o presidente Paulo Farina. Com o plano já em execução, a empresa promoverá a criação em média de 300 novos empregos na cidade.

No Natal de Gramado e Canela

O Bustour Illumination Show, espetáculo criado pelo Grupo Brocker, consolidou-se como uma das grandes atrações do Natal de Gramado e Canela na Serra Gaúcha. De 22 de outubro de 2021 a 29 de janeiro 22, foram 89 dias com 4 apresentações diárias, totalizando mais de 350 apresentações.