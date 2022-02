A universidade da Vipal

A Univipal, universidade corporativa da empresa gaúcha Vipal Borrachas, que desenvolve capacitações dirigidas às realidades de diversos mercados, apostou nas atividades híbridas em 2021. O retorno parcial das ações presenciais, cursos e treinamentos, que mesclaram o teórico com o prático, foi a principal tendência, com os instrutores técnicos da Vipal mostrando ao vivo os processos e esclarecendo dúvidas enviadas pelos participantes, que ainda tiveram a possibilidade de trocar experiências. No total, a Univipal somou no ano passado 636 treinamentos entre presenciais e online, mobilizando 3.874 participantes.

Jovens talentos

A PwC Brasil, com o apoio da Trevisan e Hult EF Corporate Education, irá premiar 20 jovens talentos com bolsas de graduação, MBA e outros cursos de desenvolvimento profissional. É parte do encerramento da segunda edição do programa de mentoria Access Your Potential (AYP). A iniciativa proporcionou a 200 jovens, entre 16 e 26 anos no Brasil, a oportunidade de vivenciar mentorias individuais com profissionais da PwC Brasil.

As contas em dia

A Prefeitura de Canoas conseguiu fechar as contas em dia no ano passado. Os ajustes feitos permitiram reduzir o déficit em 37% e ampliar os serviços à população. Apesar da crise econômica, houve um aumento real de 2,3% na receita, que atingiu R$ 1,8 bilhão. As medidas estruturantes vão continuar em 2022, independente dos cenários estadual e federal - é a palavra de ordem. Uma gestão fiscal equilibrada permite fazer mais com menos, segundo a Secretaria da Fazenda.

Pix no restaurante

O Outback Steakhouse anuncia que acaba de adotar o PIX como nova forma de pagamento em seus restaurantes. É para que as transações aconteçam de forma rápida e cômoda a seus clientes, otimizando o serviço e fornecendo praticidade no dia a dia. Com mais de 348 milhões de chaves cadastradas no país, o PIX já está sendo muito utilizada sada em diversos estabelecimentos.

Novos cursos online

A Arcos Dorados acaba de lançar a MCampus Comunidade, plataforma educacional, gratuita, on-line, disponível para todos. Seu objetivo é desenvolver o potencial dos jovens em diversas áreas e incentivar a busca por oportunidades no mercado de trabalho. Além dos cursos de capacitação existentes na Hamburger University, a empresa adicionou temáticas relacionadas ao mundo digital e à tecnologia da informação através de parceria com a Cisco.

Os 45 anos da Scapini

O Grupo Scapini de Lajeado (RS) acaba de completar 45 anos de experiência e conhecimento no transporte rodoviário de cargas e logística. Constituído por Diamantino Scapini em 1977 ele conquistou neste período mais de 30 filiais espalhadas por todo o país, abrangendo também o transporte internacional com filiais na Argentina, Uruguai e Paraguai. E anexou ao grupo outras empresas. Para 2022, sua proposta é reestruturar operações, principalmente em combustíveis que poluem menos e emitem menos CO2.