Fábrica Conceito na Fimec

A Fábrica Conceito, que estará em operação na Fimec 2022, de 8 a 10 de março na Fenac em Novo Hamburgo, produzirá duas inovações: um modelo tipo exportação com meio ponto de numeração (prática usada tanto pelo mercado norte-americano como europeu) e um modelo de tênis em knit da Arezzo, com injeção direta em PU. Realizado pelo IBTeC, Fenac e Coelho Consultoria Empresarial, o projeto tem as parcerias da Calçados Arezzo e Calçados Paquetá e como propósito apresentar aos fabricantes de calçados, que visitam a feira, soluções tecnológicas para o processo de fabricação de calçados e artefatos.

Os chás gaseificados

A startup gaúcha Brazô Alimentos Naturais lançou esta semana sua linha de Chás Levemente Gaseificados, em três sabores (Hibisco & Pêssego, Chá Mate & Limão e Chá Verde & Tangerina). Disponíveis em garrafas de 350ml, as bebidas unem as funcionalidades dos chás com o frescor das frutas em uma mistura levemente gaseificada.

Energia fotovoltaica

A Soprano de Farroupilha (RS) está lançando uma nova linha de produtos para Energia Solar Fotovoltaica, os inversores fotovoltaicos On-Grid. Ao todo, 3 modelos fazem parte dessa nova linha. Um de seus diferenciais é que eles trazem consigo uma maior corrente de entrada sobre os modelos anteriores, sendo compatíveis com placas fotovoltaicas de maior potência.

A Ciclo compra lixo

Mais de sete mil quilos de produtos recicláveis deixaram de ser jogados no meio ambiente e renderam dinheiro aos consumidores. Isso porque a Ciclo, startup voltada para a compra de lixo reciclável gerado por qualquer pessoa, contabiliza a entrega de 7.120,01 quilos de produtos (papelão, papel misto, plástico duro, pet e vidros). A empresa opera no supermercado Max Center em Alvorada, no Avenida em Xangri-lá, no Big da Sertório em Porto Alegre, além do Gomes em Santo Antônio da Patrulha.

O Boticário Carrefour

Evidenciando sua aposta na evolução do varejo físico, O Boticário reinaugura sua unidade no hipermercado Carrefour Passo D'Areia em formato atualizado. A loja foca em experiências para o consumidor e uma jornada mais rápida e direta ao cliente. Presente em apenas 4 das 34 lojas da capital, a reforma teve um investimento de R$ 150 mil.

Suco de uva em garrafa pet

Cooperativa Nova Aliança de Flores da Cunha lança mais um produto: o suco de uva Aliança em garrafa pet, com 900ml. A novidade garante mais resistência aos impactos, não altera as propriedades do suco e é mais leve para o transporte. Disponível na variedade tinto, o suco mantém a qualidade e o sabor já conhecidos dos produtos Aliança. Além da garrafa pet, o Aliança pode ser encontrado na garrafa de vidro, nos tamanhos 1,5L, 1L e 450ml; e na Tetra Pak, de 1L e 200ml.