Senac ampliado no Total

O Senac Gestão & Negócios, localizado no Shopping Total de Porto Alegre, vai mudar de prédio e triplicar a área para 1.800 m2 até o segundo semestre. Conforme a diretora, Rose Ribeiro, a instituição segue seu conceito de salas de aulas abertas, com múltiplos espaços para troca de ideias e maior possibilidade de integração aluno-docente, facilitando o aprendizado. Além disso, há a opção de estudar idiomas na modalidade "Flex", alinhadas com as reais demandas do mercado, no formato presencial e/ou on-line, a critério do aluno. Pensando na aprendizagem do futuro, a escola também ampliará sua oferta na área infantil, com aulas para crianças de 4 a 10 anos no "Idiomas Kids". E vai oferecer ainda cursos de inglês para viagens e turmas exclusivas para alunos da Geração Prateada.

Cervejaria Edelbrau

A Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, inicia 2022 com mais uma novidade focada na experiência dos seus consumidores: o programa de fidelidade Clube Edelbrau. A iniciativa oferece cashback de 3% aos clientes que compram no e-commerce ou loja física. O benefício pode ser usado nos mesmos meios, tanto em produtos quanto para o espaço de visitação Experiência Edelbrau.

Materiais escolares

As lojas do BIG estão oferecendo produtos da lista de materiais escolares para o ano letivo com parcelamento em até 10 vezes sem juros nos cartões Hipercard Mastercard Internacional Zero e Sam's Itaucard Gold Mastercard Zero, que possuem anuidade grátis para sempre, além de descontos exclusivos e parcelamento diferenciado nas lojas do Grupo BIG. As promoções para volta às aulas estarão disponíveis até 13 de fevereiro.

A MP3 Informática

A MP3 Informática, empresa de equipamentos e assessórios de informática, venceu obstáculos e cresceu 50% no último ano. Com a ajuda da assessoria estratégica realizada pela O2 Inc., a empresa superou os desafios impostos pela pandemia e abriu dois espaços no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre: sua loja própria e uma Arena Gamer, de competição esportiva online.

Mais dois salários

Pela primeira vez, desde 2016 - quando a MATV Sul Eletrônicos adotou o Programa de Participação nos Resultados (PPR) - a empresa vai pagar na segunda quinzena de fevereiro dois salários aos 200 funcionários, referentes ao segundo semestre de 2021, consolidando o projeto de retomada econômica e incremento à produtividade. A empresa é de Caxias do Sul, com unidades em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Xangri-lá, Criciúma, e Centro Logístico no Ceará.

Mudança de nome

A indústria de moda esportiva feminina Rolamoça de Estrela mudou o nome para Run More. É para alavancar sua internacionalização e avanço no mercado brasileiro. Atualmente a empresa exporta 7% da sua produção a países de cinco continentes. "A expectativa é de que, com este movimento, as vendas externas representem 15% até o final de 2023", explica a diretora Ana Dullius. Com uma produção de 370 mil peças em 2021, a empresa registrou em 2021 crescimento de 41,5% sobre 2020.

Vivar investe em expansão

A Vivar Sleep Center, reconhecida marca de colchões, está investindo R$ 3,1 milhões na expansão de seus negócios. A abertura de um novo ponto no DC Shopping, onde serão investidos R$ 300 mil, a ampliação e mudança para um novo pavilhão fabril, com investimento de R$ 2 milhões e a futura renovação da loja da Sertório com injeção de R$ 800 mil. Para a nova fábrica localizada no município de Eldorado do Sul, serão contratados 50 funcionários.