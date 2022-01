Mesa Brasil contra fome

Superando os números de 2020, o Mesa Brasil Sesc distribuiu, no ano passado, 2,26 milhões de quilos de alimentos no RS, beneficiando 123.326 pessoas em situação de vulnerabilidade social, grande parte atendida por 943 entidades de 61 municípios. As ações foram possíveis graças ao apoio de 578 doadores, entre empresas, grupos de amigos, pequenos produtores e pessoas físicas. Caso as entidades precisassem comprar o equivalente em alimentos distribuídos pelo Mesa Brasil, o total gasto, ou seja, o valor social seria de R$ 12,53 milhões. A quantia economizada auxilia as instituições a poderem investir em outras necessidades para seu funcionamento, como reformas, pagamento de funcionários, aquisição de materiais e melhorias, entre outros.

Bento em Vindima

A programação da festa da Vindima será retomada em Bento Gonçalves. Diversas medidas foram tomadas para garantir a segurança da população a partir de protocolos reforçados de saúde. Grande parte da programação se concentra na Via del Vino. A abertura será nesta sexta-feira, no Ginásio da Eulália Alta.

Proteção de dados

Nesta sexta-feira, é celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados. "Em 2022, veremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda mais ativa. O foco também estará voltado para as fiscalizações e o processo eleitoral", destaca Luiz Carlos Gomes Filho, advogado da área de Direito Digital do RMMG Advogados.

Mais McDonald's

A Arcos Dorados, responsável pela operação do McDonald's em 20 mercados da América Latina e do Caribe, planeja abrir 120 novos restaurantes só no Brasil até o fim de 2024, expansão superior a 10% sobre o total atual de 1.052 e investimento de R$ 1 bilhão, cerca de 30% do valor separado para toda a região como um todo (US$ 650 milhões). Das lojas previstas para o Brasil 90% serão no sistema drive-thru.

Auxiliadora Predial

Auxiliadora Predial inaugura dia 4 de fevereiro, em Torres, mais uma loja no litoral norte gaúcho, depois de Tramandaí, que recebeu uma franquia em janeiro. Além disso, a imobiliária pretende abrir mais 20 novas agências ainda este ano no RS e em SC, onde já atua em Florianópolis, Balneário Camboriú e Garopaba.

Mais um ecoponto em Canoas

Está em fase final para entrar em operação em fevereiro a construção de novo Ecoponto Modelo de Canoas. Localizado no Bairro Niterói, a estrutura de 900 m2 vai receber, de forma gratuita, resíduos de pequenos geradores não recolhidos na coleta domiciliar regular de lixo seco e orgânico. A expectativa é que o novo ecoponto receba ao mês 900 m3 de resíduos muitas vezes descartados de modo irregular pela cidade.