O Novo Muro da Mauá está sendo revigorado desde o fim de 2021 por meio de parceria público-privada estabelecida pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o consórcio das empresas Sinergy e HMídia. Para viabilizar a empreitada, grandes empresas "co-adotaram" trechos dele. Equatorial, Hospital Moinhos de Vento, Killing, Lojas Pompéia, Renner, RBS, Starbucks, Unisinos, UniRitter, Vivo e Warren. Sebrae RS e Vero/Banrisul chegam para completar o time de parceiros A cada quatro meses o muro será repaginado, oferecendo uma agenda periódica de temas, conhecimentos, assuntos e experiências nas lonas, backlights e frontlights. A primeira fica exposta até pouco antes do aniversário de Porto Alegre.

Ortodontia na UCS

A Clínica Odontológica da Universidade de Caxias do Sul ( UCS) seleciona pacientes para atendimento especializado em ortodontia, a partir desta quarta-feira (26). Os atendimentos são direcionados a todos os públicos. E os tratamentos conduzidos por dentistas que realizam pós-graduação na área, com a supervisão de professores com mestrado e doutorado.

Ingresso na FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público está com as inscrições abertas para quem já possui diploma de Curso Superior e está interessado em ingressar na instituição. Outra forma de ingresso disponível é a transferência de curso em andamento em outra instituição. A data limite para as inscrições é 28 de fevereiro.

Gestão de pessoas

Amcham Porto Alegre realiza nesta quarta-feira, das 11h às 12h, em formato online e gratuito, o webinar sobre Gestão de Pessoas. É para debater os termos Reskilling (Requalificação) e Upskilling (Aprimoramento), com vistas a ajudar a entender o papel do RH e como ele pode ser um agente ativo e incentivador na capacitação.

Mudança de rótulo

A Cooperativa Vinícola Garibaldi adotou um novo rótulo na linha de espumantes premium, a Garibaldi VG. Agora o que já era agradável ao paladar, referendado por distinções em concursos internacionais, será ainda mais atrativo aos olhos, porque o conceito visual da linha foi completamente renovado, equiparando-o à excelência degustativa da bebida.

Parceria do Plaza com a Sogipa

O Plaza São Rafael Hotel, de Porto Alegre, realizou parceria com a Sogipa que oferece o clube como complemento especial a toda infraestrutura hoteleira, transformando o hotel em uma espécie de "resort urbano" pois seus hóspedes podem usar o complexo da Sogipa que possui quadras poliesportivas, piscinas externas, academia, pracinha/parquinho infantil, entre outros atrativos. Para sua utilização, o hóspede precisa apenas estar check in no Plaza São Rafael e adquirir um voucher pago na Sogipa.