Alimentação

Há mais de 30 anos no mercado de Food Service, a Brubins, empresa de marmitas congeladas fundada em Porto Alegre sob o comando de Bruno Reinstein, é a responsável pela chegada do projeto de dark kitchen do Divino Fogão na capital gaúcha. Com início de operação marcada para a segunda quinzena de janeiro, a cozinha invisível da marca conhecida por suas receitas da fazenda operará via delivery para atender moradores da região. A implantação da dark kitchen da franquia, que conta com 194 unidades nos principais shopping centers, irá aumentar o faturamento da Brubins em até 20%.

Faturamento

A feira italiana Expo Riva Schuh, realizada entre os dias 15 e 18 de janeiro, em Riva del Garda, deve gerar mais de US$ 7,5 milhões, com a venda de 670 mil pares, para 26 marcas calçadistas brasileiras. A projeção está no relatório do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) que viabilizou a participação verde-amarela.

Jovens

A Seara, empresa da JBS, abriu as inscrições para o Programa Jovens de Valor - Talentos Seara 2022. No total, 202 vagas estão sendo oferecidas a profissionais que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021, nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins. Destas, 35 são para o Rio Grande do Sul. As inscrições devem ser realizadas online, entre 11 e 28 de janeiro.

Tecnologia

A startup Arrow Mobility, de Caxias do Sul, lançou no mercado uma van 100% elétrica com diferenciais que prometem auxiliar as empresas no transporte de cargas e passageiros. Batizada de Arrow One, o veículo possui um sistema patenteado, o One Shot Loader, que permite o carregamento das mercadorias com apenas um movimento, agilizando as entregas, bem como a transformação da van para transporte de passageiros.

Cores

A Tintas Killing está lançando, neste mês de janeiro, o Catálogo de Tendência de Cores 2022 - Cores para um ano positivo. O material foi desenvolvido pela equipe de marketing da marca por meio de um processo de pesquisa de tendências, resultando na seleta coleção de 45 cores que se destacarão em 2022. O catálogo, elaborado a partir do conceito "cores para um ano positivo", apresenta os significados de cada paleta.

Saúde

Pelo terceiro ano consecutivo, o Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do Hospital Ernesto Dornelles recebeu a certificação de Excelência em Qualidade pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). O Programa avalia, anualmente, por meio de testes de proficiência, mais de 5700 laboratórios brasileiros e cerca de 130 instituições de 11 países da América Latina e Europa.

Certificação

A Lojas Quero-Quero, rede de casa a construção com mais lojas no Brasil, foi certificada como Top Employer 2022, programa global de certificação que avalia práticas relacionadas à gestão de pessoas por meio de pesquisa de Melhores Práticas em Recursos Humanos. No Brasil, foram apenas 49 empresas certificadas, sendo três varejistas. A certificação ocorre cerca de um mês após ter sido reconhecida entre as dez melhores empresas gaúchas para trabalhar, segundo o ranking Great Place to Work.