É do interior do Rio Grande do Sul um dos principais clubes de assinatura de livros do País e o maior do nicho religioso. Quem passa pela frente de sua sede discreta, em Dois Irmãos, pode até não se dar conta disso. A Minha Biblioteca Católica acaba de completar quatro anos de atuação e segue em pleno crescimento. A empresa que opera do município do Vale dos Sinos com pouco mais de 30 mil habitantes já imprimiu 3 milhões de obras e impactou mais de 90 mil famílias em todo o Brasil. Somando o caminho percorrido pelas transportadoras para as entregas desde 2018, são mais de 100 milhões de quilômetros rodados, entregando livros de conteúdo católico.

Veículos

A Delta Global, especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, está lançando o Delta 24h, primeiro serviço da empresa para o consumidor final, dirigido preferencialmente a pessoas que não possuem seguro automotivo. Com valores mensais de R$ 19,90 a, no máximo, R$ 149,80, o Delta 24h combina serviços de monitoramento em tempo real, assistência técnica 24h, seguro contra terceiros no valor de até R$ 100 mil, carro reserva, reparo e troca de vidros.

Vagas I

A XP inicia 2022 investindo forte na evolução da experiência do cliente e ampliando seu quadro de contratações na área de Customer Experience e Atendimento. Ao longo do ano, serão oferecidas mais de 200 vagas, desde cargos de entrada através do programa de estágio, até cargos executivos. Através do programa #XPdeQualquerLugar é possível se candidatar e atuar de forma 100% remota. As inscrições podem ser feitas pelo endereço https://boards.greenhouse.io/xpinc.

Vagas II

Ainda na área de trabalho: de acordo com um levantamento realizado pelo site Empregos.com.br, até o momento existem mais de 151 mil vagas abertas em todo o País. Destas, 9.417 estão localizadas no estado do Rio Grande do Sul. A média salarial pode chegar a R$ 1.000,00 para níveis de estágio; R$ 4.000,00 para funções operacionais e de produção; e até R$ 10.000,00 para cargos de gerência.

Sementes

No próximo sábado, dia 22, a SLC Sementes, uma marca da SLC Agrícola voltada a levar ao produtor brasileiro um acesso variedades de sementes de soja e algodão, promove a segunda edição do Sementes para o Amanhã. Durante o evento, serão apresentados os lançamentos do portfólio de soja para a safra 2022/2023, que conta com 23 variedades de sementes, assim como as inovações e avanços obtidos pela empresa durante o ano de 2021. O Sementes para o Amanhã acontece das 9h às 11h, novamente em formato online, e transmissão pelo site da SLC Sementes.