Uma tradição celebrada

Um dos mais tradicionais multi Family offices do Rio Grande do Sul celebra neste mês 15 anos de atuação. A Pivatto, fundada por Eduardo Tellechea Cairoli em 2007, mesmo ano da venda do Grupo Ipiranga pertencente à sua família, chega à data preparando novidades. A empresa tem planos de ampliar sua atuação em Gestão de Patrimônio, protegendo o legado financeiro de pessoas físicas e famílias do segmento private e em serviços financeiros para empresas e produtores rurais, como operações cambiais e de crédito agrícola. Para celebrar o aniversário, comemorado no dia 16, a Pivatto tem enviado aos parceiros carta de agradecimento e uma obra de arte, preparada exclusivamente para a ocasião pelo artista gaúcho Felipe Constant.

1ª Vindima em Gramado

A Secretaria de Turismo de Gramado vai realizar em parceria com a Gramadotour a 1ª Vindima em Gramado, no período de 10 de fevereiro a 07 de março deste ano. O evento contará com espaço especial na Praça das Etnias que se tornará a Vila do Vinho, em alguns restaurantes com pratos harmonizados com os vinhos locais e uma programação especial nas sete vinícolas/cantinas da cidade.

Piquenique na vinícola

A Vinícola Aurora apresenta, de forma inédita, um delicioso Piquenique em meio aos jardins de sua unidade em Pinto Bandeira (RS). A novidade está sendo oferecida aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Em dezembro, a vinícola também lançou o Wine Walk, um passeio com degustação orientada em meio aos vinhedos, que marcou a abertura do exclusivo endereço da marca aos turistas. Para as famílias com crianças, também está disponível a opção de piquenique kids.

MB Cozinha Artesanal

O MuleBule Gastronomia inicia 2022 abrindo operação no Mercado Paralelo, localizado no DC Navegantes. O MB Cozinha Artesanal oferece um cardápio de releituras clássicas com comida caseira e saudável, insumos orgânicos e de produtores locais com sistema de buffet ao meio dia. O menu da tarde e happy hour inclui cozinha Ítalo Espanhola com pinchos, tapas, paellas e pizza em pedaços, regados a sangria, chopp e vinho. O projeto é assinado pela Trino Arquitetura Design e tem investimento de R$ 400 mil.

Moletom na pandemia

Estudo realizado neste ano pelo Google - Beauty & Fashion Trends, revelou que a busca por moletons registrou aumento de 91,4% na plataforma. Ou seja, peças soltas, que passem sensação de conforto. Foi durante o isolamento da pandemia, mas o estilo veio para ficar.

Líder no uso do celular

Os usuários brasileiros passaram, em média, 5,4 horas por dia no celular e lideraram esse ranking em 2021 pelo segundo ano, agora empatados com usuários na Indonésia, segundo relatório da plataforma AppAnnie, que considera apenas celulares Android. Somados, os usuários no Brasil passaram 193,3 bilhões de horas no celular em 2021. Por este critério, considerados números absolutos, a liderança é da China, onde os usuários passaram 1,1 trilhão de horas no celular.

Transações crescentes sem dinheiro

O volume de transações sem dinheiro em espécie mais que dobrará até 2030. É o que aponta uma análise da PwC com a consultoria Strategy&. Mesmo antes da covid-19, essas formas de pagar por bens e serviços eram a evidência de uma evolução constante para os pagamentos digitais, que podem praticamente abolir o dinheiro em espécie na sociedade. O Brasil está na vanguarda da inclusão financeira, graças à liderança do Banco Central em iniciativas que promovem novas tecnologias de pagamento, interoperabilidade, redução de custos e concorrência aberta.