Mais lojas em malls

Os malls porto alegrenses Paseo Zona Sul e Trend Orla, gerenciados pela Dallasanta, terminaram 2021 com novos contratos nos seus pools. O Paseo conquistou entre outros o Colégio Gabarito, Skobar, Studio Mormaii, e Vino & Café. Já o Trend Orla, a Via Aroma, Blow Escovaria, Diniz Laser, uma agência do Sicredi, o restaurante PKC Prime Food e a loja de vinhos WineryCo. E inaugurou ainda a Koncept Inline, a Place Skate Shop, e o Espaço Pedalegre, também ponto de encontro para saídas de pedaladas, como são os demais pontos. Além disso, finalizou o ano com taxa de ocupação das lojas em geral em 93%, índice que supera igual período de 2019, ano sem interferência da pandemia, quando ela atingiu 88%.

Créditos para energia

O verão é o período do ano mais vantajoso para quem tem um sistema solar fotovoltaico, pois é quando a geração fica maior do que o consumo. A Ecosul Energias, de Nova Petrópolis, alerta que o excedente fica como crédito para ser usado sempre que não houver captação de raios solares. Disponíveis por 5 anos, serão usados primeiro os que possuem validade mais antiga.

A Feira da Diversidade

Já estão abertas até 1 de março as inscrições para os expositores da Feira da Diversidade do 49º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, atividades que serão coincidentes na segunda quinzena de julho deste ano. É sobretudo para quem quer preservar e incentivar o folclore e a arte popular.

Os parreirais urbanos

Moradores de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre estão surpresos com a colheita de uvas em casa – e uvas doces decorrentes provavelmente da estiagem. É que eles implantaram pequenos parreirais só para curtir uma sombra no pátio em dias de verão muito quente como os atuais.

Investimento em Canoas

Especializada na distribuição de aços e metais para indústrias, construção mecânica e civil, a Multisider irá investir R$ 27 milhões para ampliar seus negócios em Canoas. Instalada no Bairro Mathias Velho, vai se transferir para nova sede, a ser construída em 2,66 hectares do Bairro Brigadeira. A previsão é começar as obras neste primeiro semestre.

A retomada do ensino presencial

A volta às aulas 2022 com a retomada do ensino presencial traz uma grande expectativa para as famílias. E a Kalunga se lança na sazonalidade com o slogan "Juntos nessa retomada". A rede, que preparou ofertas e liberou condições exclusivas de pagamento, para ajudar os clientes a organizar melhor o orçamento, tem uma expectativa de expansão de 15% sobre 2020. “Já percebemos um movimento crescente de circulação nas lojas com uma recuperação do movimento 15% superior ao de 2020, quando tivemos recordes de desempenho”, ressalta o diretor de operações e vendas, Hoslei Pimenta.