Entregas mais rápidas

O Boticário amplia sua atuação multicanal, reduzindo a média do prazo de entrega em dois dias. E o frete super expresso oferece a opção de entrega no mesmo dia para pedidos aprovados até às 12h em mais de 40 cidades do país. "É para garantir que nossos consumidores recebam nossos produtos com excelência no atendimento e cada vez mais rápido. A operação Sameday Delivery, por exemplo, já tem grande atuação nas cidades onde está ativa", explica a diretora de e-commerce, Lívia Masiero. Na modalidade Clique & Retire, disponível em 100% das capitais, a marca permite retirar o pedido feito online em até 24h em mais de dois mil pontos de venda.

Inteligência tributária

O Grupo Fiscal do Brasil, com sede no Rio Grande do Sul e São Paulo, o primeiro a trazer ao País a inteligência artificial na área tributária, dobrou de faturamento em 2021 e projeta alta de 60% para 2022. Alcançou 230 escritórios ativos no país e contratou mais de 50 colaboradores novos. Entre as marcas do grupo: Tax Group, Dr. Fiscal e o Banco Fiscal, líder no mercado de gestão tributária.

Carbono eficiente B3

A MRV foi selecionada pelo 7º ano consecutivo para integrar a carteira do Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3) de 2022, indicador que atesta o comprometimento de empresas no fomento de uma economia de baixo carbono. Para a MRV, que em 2020 reduziu 80 mil toneladas de emissões de GEE, estar presente no ICO2 B3 reforça seu compromisso e esforço em ser referência na agenda climática.

Vagas nas Lojas Taqi

As Lojas Taqi têm 20 vagas de vendedor, caixa crediarista e estoquista nas suas unidades em Porto Alegre, São Leopoldo, Gravataí, Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, Farroupilha, Venâncio Aires, Vacaria e Rio Grande. É exigido do candidato ter Ensino Médio completo e experiência na função. Os interessados devem cadastrar o currículo seguindo o passo a passo descrito no site www.rhmattos.com.br/vagas

A clínica repaginada

A clínica Lightshape, de Caxias do Sul, celebra dez anos de atuação com novidades que inclui ampliação do espaço físico, sala de SPA e serviço de hidrozonioterapia, tecnologia importada da Itália pelo casal de empresários Camila Basso e Ricardo Reolon, que os coloca na cidade como pioneiros com equipamento próprio. O reposicionamento iniciou pela atualização da sua identidade visual em 2021.

Rede Master de Hotéis

Rede Master de Hotéis lançou uma promoção de verão com desconto de 20% para todos os que reservarem sua estadia em janeiro e fevereiro, garantindo a reserva até o dia 15 do próximo mês e podendo usufruir até o final de fevereiro.

Carmen Steffens liquida

A grife Carmen Steffens inicia 2022 com descontos de até 50% na liquidação das coleções de Verão e Alto Verão. Bolsas, acessórios, calçados e vestuário selecionados estão sendo comercializados com até 50% de desconto. A marca, que é referência mundial no mercado fashion, trabalha com produtos exclusivos e processos de curtume próprios que garantem a qualidade e excelência dos artigos de moda.

Crescimento do vestuário gaúcho

O ano passado foi de altos e baixos para o setor do vestuário gaúcho, mas encerrou 2021 com incremento de 35% no faturamento sobre 2019, segundo o Sindicato das Indústrias do Vestuário do RS. Para este ano, o presidente Silvio Colombo prevê um crescimento de 15% no semestre. A estimativa de contratação no período também é positiva, devendo ficar na casa de 3% a 5%, o que significa de 700 a 1.000 novas vagas de trabalho. Hoje, o segmento tem 23 mil empregos diretos e 38 mil indiretos.