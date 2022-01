Caderno usado dá desconto

A Kalunga continua neste ano a campanha "Seu caderno usado vale desconto", que, além de ajudar a reduzir o custo do material escolar, contribui também para dar um destino sustentável a ele. Mas os clientes podem trocar ainda os cadernos usados por descontos na compra de novos ou pacote de cem folhas da marca Chamequinho. O abatimento é de R$1,50 para cada quilo de material destinado à reciclagem, pesado nas lojas. Iniciada em 2007, a campanha já arrecadou 980 toneladas de materiais usados. Em 2020, a rede bateu o recorde e recolheu cerca de 355 toneladas de folhas e a expectativa é de que, em 2022, a rede volte a atingir esse patamar.

Aumento de preços

A venda de material escolar já começou e com os preços entre 20 a 30% mais elevados, segundo a estimativa dos lojistas de Sapiranga. E, devido a isso, a intenção do comércio local é organizar liquidações a partir de estoques adquiridos ainda com o preço antigo.

Conserto para APPs

A SmartPlay Assistência Técnica, localizada no Iguatemi Porto Alegre, conserta de graça smartphones de motoristas de aplicativos. Entre os serviços previstos, estão trocas de vidro da tela e conectores de carga. A contrapartida é a adesivação do carro com a marca no dia do conserto e o cadastro prévio do aparelho de uso profissional e da placa do carro.

Painéis monolíticos

A continuidade do crescimento da construção civil em 2022, previsto pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), será puxada em parte por métodos alternativos, como os painéis monolíticos de EPS (poliestireno expandido), que reduzem tempo e custos. O engenheiro civil Matheus Moura, da Construtora Vizotto Moura, já percebeu neste início de ano um aumento de 30% na sua procura.

Vendas do fim de ano

Após as trocas de presentes de Natal, que ainda seguiram nesta primeira quinzena de janeiro, o comércio caxiense apresentou crescimento de 18,6% nas vendas do final de ano. O movimento iniciou com a Black Friday, no fim de novembro, intensificou-se com as comercializações para a principal data comemorativa para o varejo, o Natal (que teve expansão de 21,8%), e foi incrementada com as trocas de presentes, que também geram novos negócios.

Liquidação no Praia de Belas

O Praia de Belas Shopping realiza, até o dia 20 deste mês, a PromoLovers, liquidação que reúne seus melhores descontos de verão. São itens de moda feminina, masculina, praia, infantil, brinquedos, calçados, perfumaria, informática, eletrônicos, mesa & banho e decoração, com descontos de até 50%. Este ano será possível conferir as promoções através de um catálogo virtual no site do Praia de Belas. Para visualizar, basta acessar o site ou o QRcode presente nas peças de comunicação da campanha.