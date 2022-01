Roupa de couro em alta

Quando comemora dez anos de marca neste ano, a gaúcha St. Trois dá um salto em sua participação no mercado da moda couro nas vendas do atacado. De três lojas multimarcas no Rio Grande do Sul, onde suas peças são encontradas, passa para 14. Além de estar presente também em nove municípios de Santa Catarina e Paraná, projeta um crescimento entre 70% e 80% do faturamento no atacado para este ano. E mais: sua produção para o mercado private label também está em alta e com pedidos para lojas paulistas. Em 2021, a fundadora Gabriela Trois celebrou conquistas importantes, como a abertura da nova maison, agora própria, a St. Trois Maison, em Porto Alegre. A marca também comemora o 8º ano da loja própria em Xangri-Lá.

A Oi Fibra no Sul

A Oi Fibra, serviço de internet TV (IPTV) e telefonia fixa (VOIP) em fibra ótica, abriu 2022 na Região Sul com a chegada na marca de 850 mil clientes e mais de 3,5 milhões de casas aptas para receber o serviço. O Paraná lidera os novos acessos de internet por fibra ótica com 47%, seguido do RS com 39% e Santa Catarina com 14%.

Latas colecionáveis

Unindo sabores exclusivos a um design diferenciado, o Motu Fancy Food de Porto Alegre lança uma nova linha de biscoitos amanteigados. Produzidos com a Make Make Chocolate, ela é apresentada em latas colecionáveis, uma bela forma de presentear. Seu primeiro lançamento em edição limitada é Flores do Tahiti. Outros dois modelos florais estão previstos para os próximos meses.

Os vilões dos preços

O Dieese terminou 2021 apontando os maiores vilões dos aumentos de preços de sua cesta básica. São eles o açúcar e o café, que subiram 61,73% e 54,19%. Dos 13 produtos listados, apenas dois baixaram os preços: arroz (-20,63%) e banana (-16,27%). O aumento da cesta toda atingiu R$ 10,92% nos 12 meses do ano quase empatando com o IPCA (10,06%).

Cardápios em braile

A Lugano, de Gramado acaba de implantar uma novidade para garantir inclusão e acessibilidade. Todas as suas unidades com cafeteria agora disponibilizam cardápios em braile. A medida, explica Jonas Esteves, diretor de marketing da marca, busca proporcionar acessibilidade aos clientes com deficiência visual.

Exportação de móveis por Rio Grande

Uma das principais transformações provocadas pela pandemia foi a relação das pessoas com suas casas, notícia especialmente positiva para a indústria de móveis. A operação da Wilson Sons no Tecon Rio Grande registrou, em 2021, aumento superior a 50% na exportação de cargas do segmento em relação ao ano anterior. Foram movimentados 9.568 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), o correspondente a 88,6 toneladas. O resultado é o maior volume contabilizado pelo terminal em 13 anos.