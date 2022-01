Cosméticos naturais

Cosméticos artesanais produzidos a partir de ingredientes naturais podem ser encontrados agora no Boulevard Assis Brasil, com a abertura da Blush. Oferecendo opções de aromas para ambientes, linhas de hidratantes corporais, faciais, cremes para as mãos e sabonetes, além de itens de higiene, os produtos se destacam pelo cuidado na produção e design das embalagens. A loja do Boulevard Assis Brasil é a primeira operação em formato de franquia da Blush, que possui sede em Criciúma (SC) e filial em Torres (RS). A marca apresenta um mix composto por produtos orgânicos, ou seja, que possuem sua formulação livres de ingredientes geneticamente modificados ou aditivos químicos, e que não são testados em animais.

A indústria 4.0

Um dos desafios das indústrias é o aumento da eficiência. Por isso é muito importante que atentem para a revolução industrial em andamento e implementem conceitos da Indústria 4.0, que trazem automação, troca de dados, controle sobre etapas de produção e modelos de negócios via tecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), robótica e computação em nuvem.

Tecnopuc no Rio

O Tecnopuc estará entre os dias 13 e 16 deste mês no Rio Innovation Week, encontro de tecnologia e inovação da América Latina. Com o apoio do Sebrae, levará a Nafisio, uma das Startups do Parque que criou uma plataforma que conecta pessoas com fisioterapeutas. O encontro reúne 1 mil startups e 190 expositores.

PIB divergente

O Ano Novo começou com a maior divergência de opinião sobre a alta do PIB nacional este ano. Enquanto o boletim Focus do Banco Central reduziu sua projeção de 0,42% para 0,36% na segunda passada, a economista Sílvia Matos, da Fundação Getúlio Vargas, defendeu 1,3%, índice mais de quatro vezes superior.

Vinho de 6 litros

A Vinícola Valdevino Vinhos Finos de Curitiba lançou uma edição limitada de 100 garrafas enumeradas, de 6 litros, produzida por ela em Mendonza, na Argentina. Trata-se de um blend de quatro castas: 85% de uvas Malbec, 6% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc e 3% Petit Verdot. O vinho passa por envelhecimento de 24 meses em barricas de carvalho francês de primeiro uso.

Novidade no Fashon Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo tem uma nova atração em sua estrutura: a Osklen. Fundada em 1989, a marca alia design, arte e sustentabilidade, sendo o maior laboratório de desenvolvimento de matérias-primas sustentáveis do Brasil. Com peças de alta qualidade, a loja será a segunda da marca no Rio Grande do Sul. A expectativa é que a unidade, que terá descontos na casa dos 70%, atinja um faturamento anual de R$ 1,5 milhão.