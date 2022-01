Aposta na renda variável

Após um ano em que os investidores vivenciaram uma montanha russa, com inflação alta e aumento da taxa de juros, 2022 deverá ser de boas oportunidades para quem desejar aplicar em ações da bolsa de valores ou outras formas de renda variável. Mesmo sendo ano eleitoral, o cenário econômico deverá impulsionar o crescimento das ações e atrair novos investidores para aplicações financeiras mais ousadas, segundo a economista Karen Fochesatto, head operacional da Safe Investimentos, com escritórios em Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Chapecó, que já sente os reflexos positivos. Credenciada à XP, ela observou aumento de 70% na busca de informações de clientes sobre investimentos de renda variável e identificou incremento de 30% na alocação em ações na carteira de novos investidores.

Divina Providência

A Rede de Saúde Divina Providência, com dois hospitais em Porto Alegre, entrou em 2022 com plano de investir R$ 20 milhões em novos serviços, novos modelos assistenciais, atualização tecnológica, infraestrutura, melhoria das condições assistenciais aos pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais. Os desafios inéditos, decorrentes da pandemia, são balizadores das estratégias a seguir, segundo o diretor-geral de Operações, José Clóvis Soares.

Vakinha de Natal

Um projeto inédito, o Vakinha de Natal (www.vakinhadenatal.com.br) reuniu mais de 7 mil pedidos de crianças de 0 a 12 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. A ação arrecadou mais de R$ 257 mil, realizando o sonho de 336 crianças. Outras 901 solicitações tiveram uma doação, mas não angariaram o valor necessário para compra dos mimos. Mesmo assim, foi repassado às famílias.

Testes da Feevale

A Universidade Feevale realizou em seu Laboratório de Microbiologia Molecular, desde 29 de março de 2020, quando começou a prestar esse serviço para a comunidade, até o final do ano passado, 60.446 exames para diagnóstico da Covid-19. Hoje, a Feevale faz os testes para mais de 40 municípios conveniados, em sua maioria dos vales do Sinos e do Caí, e para empresas gaúchas e moradores da região.

A carta de vinhos

A rede gaúcha Intercity Hotels tem sua carta de vinhos agora chancelada pela Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo e líder no ranking de importação de vinhos no Brasil. É a primeira carta de vinhos assinada pela marca no segmento da hotelaria. Foram escolhidos rótulos especiais para os hóspedes poderem aproveitar nos restaurantes ou no serviço de quarto.

O ranking salarial

A maior média salarial do Brasil, segundo o site de classificados de empregos Catho, de Barueri (SP), é liderada por São Paulo com R$ 1.926,78, seguido do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, este com R$ 1572,50. E a menor média salarial é da Paraíba com R$ 1.282,66. Mas, atenção: média pode confundir, porque ela não existe na realidade, dá uma ideia.

Trens alemães também atrasam

Os trens alemães de alta velocidade (ICE e IC) não são mais aqueles que, quando a gente descia em alguma estação olhando apenas o relógio, era onde se teria que desembarcar. Segundo relatório divulgado pela Deutsche Bahn (DB), esta semana, apenas 75,2% de seus serviços intermunicipais chegaram a seus destinos dentro do horário em 2021, ante 82% em 2020, considerado o maior recorde de pontualidade em 15 anos. O sistema ferroviário nacional alemão não reflete mais a reputação internacional do país como terra da eficiência e da pontualidade.