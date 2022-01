A RAR cresce 34%

A RAR, de Vacaria, encerrou 2021 com expansão de 34% em sua receita líquida, média de 25% ao ano, contabilizados nos últimos sete anos e agora tem o desafio de crescer mais 35% em 2022. Para o CEO Sergio Martins Barbosa, o resultado é consequência de um trabalho de muita dedicação. "Este foi mais um ano em que a crise atingiu empresas de todos os portes. Mas com trabalho e organização, pudemos comemorar mais um ano de conquistas e lançamentos", afirma. Para 2022, a empresa projeta novidades como a ampliação da linha de charcutaria da RAR Importados e a expectativa de abrir unidades Spaccio RAR em Porto Alegre e São José dos Campos (SP).

A economia circular

A gaúcha Vipal Borrachas concorre pelo 2º.ano consecutivo no Recircle Awards, prêmio internacional que reconhece a contribuição de empresas da indústria, reforma e reciclagem de pneus para a economia circular. Ela concorre como Melhor Fornecedora de Bandas Pré-moldadas, de Equipamentos para Reforma de Pneus e de Acessórios e Consumíveis para o segmento.

O Latinha do Bem

Projeto permanente do Bella Città de Passo Fundo, o Latinha do Bem, arrecada e dá a destinação correta aos resíduos descartados no shopping. Em sua oitava edição, desta vez, o Bella arrecadará latinhas para comprar um notebook para a Associação dos Amigos da Criança Autista de Passo Fundo - Auma.

Feirão Limpa Nome

Com mais de R$ 1,5 milhão em dívidas recuperadas, o 4º Feirão Limpa Nome CDL Caxias do Sul encerrou nesta terça-feira em índices muito próximos aos registrados antes da pandemia. O montante renegociado superou em 18,2% o volume de 2020 e deverá ser ainda maior, já que acordos efetivados durante a iniciativa possuem prazo para pagamento com vencimentos nos próximos meses.

Empregos em Canoas

Canoas criou 3.624 novos postos de trabalho com carteira assinada no acumulado de janeiro a novembro de 2021, segundo dados do Caged. Já em igual período de 2020, o saldo foi negativo, com o fechamento de 1.414 empregos formais. O setor de serviços foi o grande destaque em 2021, com a geração de mais de 2.336 novos postos de trabalho formais.

Alugar equipamentos

Ao longo desses últimos anos várias organizações descobriram os benefícios do aluguel de equipamentos de TI, seja pela necessidade de adaptação ao home office ou pela busca por redução de gastos. Segundo levantamento da TIC Empresas, aderiram à terceirização 60% das pequenas empresas (até 49 funcionários), 63% das médias (até 249 funcionários) e 67% das grandes (acima de 250).

A estiagem nas uvas

Normalmente, tempo seco na colheita das uvas é o melhor para a qualidade do vinho, embora com prejuízo da quantidade, admite o ex-diretor do Ibravin, Carlos Paviani. Só que, desta vez, a estiagem veio cedo, em dezembro. E, se persistir, pode gerar perda total dependendo da região, mas por enquanto é também cedo para tirar uma conclusão.

O projeto do Novo Ensino Médio

A Rede Educacional Gabarito investiu R$ 7 milhões em capacitação para o Projeto do Novo Ensino Médio. E fechou parceria com a Plataforma de Ensino Eleva, maior grupo privado de Educação Básica do Brasil, para treinamento dos 115 professores que atendem as 16 turmas de Ensino Médio, com vistas à sua adaptação aos desafios da implantação do novo projeto.