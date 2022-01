Um robô para entregas

Condomínios horizontais começam a resolver seus problemas de abastecimento, com o surgimento de várias redes de lojas especializadas neste objetivo. E agora a rede Enxuto criou até um carrinho robô para fazer as entregas, via app Enxuto Aqui, inicialmente no condomínio Okinava em Paulínia (SP). Ele tem capacidade para carregar até 35 quilos, anda a 6 kmh e se governa por sensores que reconhecem o caminho e os endereços graças ao mapeamento prévio do condomínio. Mais: eles são programados para parar o carrinho em caso de obstáculos, inclusive os que se movimentam, como animais, pessoal e carros, por exemplo.

A nova geração PwC

A PwC Brasil está com inscrições abertas para a seleção de sua nova geração de solvers, pessoas que se unem para criar soluções inovadoras para construir confiança e entregar resultados sustentáveis às organizações. Os interessados podem se candidatar até 17 deste mês para vagas em todo o país, inclusive Porto Alegre, em Consultoria Tributária, de Negócios ou de Tecnologia. As atividades iniciam em abril.

Importância da política

O Instituto Locomotiva realizou em parceria com a Fundação Tide Setúbal ruma pesquisa em 2021 que revelou, surpreendentemente, que 57% dos brasileiros consideram a política um tema pouco importante. Além disso, a pesquisa aponta que 52% dos entrevistados evitam ou não conversam sobre o assunto. Depois não vale criticar os políticos...

Pernambucanas muda

A Pernambucanas acaba de ingressar em um novo modelo de vendas, ampliando sua atuação nos canais físico e digital. Qualquer pessoa poderá se tornar um Revendedor Pernambucanas, ou seja, um vendedor direto dos produtos comercializados pela marca. É para colaborar com novas frentes e oportunidades de renda extra na crise.

Os turistas de Gramado

A prefeitura de Gramado lançou por meio da Secretaria de Turismo uma pesquisa em hotéis, restaurantes, agências, atrações turísticas, lojas, entre outros estabelecimentos, via display/adesivo com o QR Code, para traçar o perfil do turista.

A Brívia no South Summit 2022

Uma das principais operações de transformação digital do país, a Brivia desenvolverá a estratégia de comunicação que apresentará às cidades metropolitanas no South Summit 2022. Com a expertise de quem liderou recente missão ao Web Summit, em Portugal, levando 80 dos principais executivos do país e o atendimento a gigantes marcas brasileiras, a empresa vai embalar as potencialidades apresentadas pelos gestores públicos e de inovação da Grande POA.