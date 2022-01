IPTU à vista ou parcelado

O desconto para antecipar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Porto Alegre até 4 de janeiro, nesta terça-feira, é de 8%. Quem optar em pagar parcelado, a partir de 8 de março, não receberá o desconto, mas as parcelas serão fixas, sem correção nem juros. O secretário da Fazenda Rodrigo Fantinel diz que os contribuintes de Porto Alegre historicamente costumam usar o 13º salário para quitar à vista o seu IPTU, e este ano, até o momento, já foram arrecadados R$ 173 milhões. A previsão é que até o dia 4 de janeiro metade dos contribuintes quitem o pagamento. A correção sobre o imposto de 2021 é de 10,67% pelo IPVA de novembro de 2020 a outubro de 2021.

Parcelas serão fixas

É importante que o contribuinte identifique onde ficaria aplicado o dinheiro e que rentabilidade líquida alcançaria. A poupança, por exemplo, deve pagar em 2022 entre 6% e 7% líquidos. O parcelamento em até 10 vezes sem juros, com o vencimento da primeira parcela em 8 de março pode representar uma boa opção para esses contribuintes que não puderam ou não quiseram pagar à vista. O parcelamento também é possível no cartão de crédito.

Pelo meio ambiente

O modelo de indústria que pensa seus processos levando em consideração o meio ambiente começa a ganhar força, pautado também por consumidores mais conscientes. Segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 38% dos brasileiros verificam sempre ou às vezes se os produtos foram produzidos de forma ambientalmente correta.

Espumante nas festas

Por mais que os produtores insistem em incentivar o consumo do espumante ao longo do ano, a grande venda se concentra no final do ano, véspera das festas. Foi o que se repetiu este ano. Os 4,1 milhões de litros, ou 5,6 milhões de garrafas da bebida, que saíram das vinícolas nos 30 dias de novembro, representam 23% de toda a venda feita pela indústria nos 11 meses.

INo gosto do brasileiro

Abrindo seu primeiro restaurante no Brasil em 1997 (Barra da Tijuca, RJ) o Outback Steakhouse, que se inspirou na Austrália, possui hoje 122 no País onde está presente em 49 cidades, 16 estados e Distrito Federal. No mundo está em 23 países das Américas, Ásia e Oceania. Com seus cortes especiais de carne e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro.

A Quadrado Express

A rede Quadrado Express anunciou a aquisição de operações da 18 Micromarket e se consolida como a maior empresa do segmento no RS. Os dois negócios surgiram na pandemia para atender a demanda por minimercados autônomos em condomínios residenciais e corporativos. A Quadrado Express passa a contar com 68 lojas e a meta é atingir 100 neste primeiro trimestre.

A empresa de gestão

Atuando há mais de 4 anos no mercado, a empresa gaúcha de gestão O2 Inc. injetou em 2021 um capital estratégico superior a R$106 milhões nos negócios de seus clientes. Obtendo um crescimento de 194% no faturamento a O2 Inc. projeta um aumento superior a 300% para 2022.

A recuperação dos cosméticos

Um setor da economia menos afetado por crises é dos cosméticos. E é também um dos primeiros a se recuperar, quando ocorre. A pandemia o afetou mais nos recursos humanos. Mas, com a consolidação da vacinação, e a retomada lenta da economia, foi o que mais vagas ofereceu, fechando o 2º semestre de 2021 com aumento de 253% sobre igual período de 2020, segundo a Catho, de Barueri (SP), um site brasileiro de classificação de empregos. Ele foi seguido pela construção (167%) e pelo turismo (150%).