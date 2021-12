Os chocolates de Gramado

Chocolates suíços, belgas e italianos começam a ganhar uma concorrência sólida nas prateleiras de grandes empórios brasileiros: são os tablets produzidos em uma das cidades turísticas mais visitadas do Brasil, Gramado, na serra gaúcha. Marca líder em chocolates finos no Brasil, a Lugano está presente em todas as capitais dos nove estados brasileiros do Nordeste desde dezembro de 2021. A última capital a abrir uma franquia na região foi Salvador, na Bahia, dia 10 de dezembro. Para janeiro estão previstas as aberturas de mais três franquias: Macapá (AP), Barra da Tijuca (RJ) e Campinas (SP). Com sabores únicos, os produtos artesanais carregam história familiar e ganham destaque entre as franquias.

Energia para a Vale

A Vale, que é uma das maiores consumidoras de energia do Brasil, tem como objetivo atingir a autossuficiência energética no país até 2025 e usar apenas energias renováveis em suas operações em todo o mundo até 2030. Atualmente, este índice já está em 87%.

Veículos elétricos

Já existem 75 mil veículos elétricos no país segundo a ABVE, entidade do setor, mas apenas 750 carregadores públicos. Mesmo entre as duas maiores cidades do país, Rio e São Paulo, só há pontos de carregamento a cada 100 quilômetros na Dutra. Como a autonomia de um elétrico é de 250 quilômetros, é preciso atenção para não ficar pelo caminho.

Iluminação pública

A IPSul concessionária de Iluminação Pública obteve autorização através de portaria assinada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para captar até R$ 80 milhões em debêntures incentivadas, para investimentos na iluminação pública de Porto Alegre, segundo o diretor Guido Oliveira. É para antecipar o prazo de sua modernização. Isso vai significar maior economia para a prefeitura e uma iluminação melhor e mais eficiente.

Panvel itinerante

A Panvel estará com uma kombi itinerante no Litoral que comercializará produtos da categoria solar e de higiene e beleza em locais de alta circulação. É para levar conveniência e praticidade aos veranistas gaúchos e catarinenses. A marca chega a Atlântida neste final de semana,1 e 2 de janeiro, na Av. Beira Mar, 31, perto do Bali Hai, entre 10h e 16h. Também haverá distribuição gratuita de sachês de protetor solar no local.

Cartões presentes

O restaurate Outback Steakhouse acaba de aumentar sua atuação com gift cards físicos no país. Após entrar no Carrefour, a rede anuncia a expansão dentro do varejo chegando também ao Big, Lojas Americanas, Posto Ipiranga, lojas de conveniência e drogarias. Nos supermercados, os Gift Cards ficam em prateleiras especiais, onde o cliente pode retirar o produto e passar diretamente no caixa para pagar.

Concursos públicos

Os concurseiros devem se preparar para grandes concursos públicos em 2022, após a aprovação do orçamento. No texto aprovado estão previstas 33.208 vagas, sendo 4.263 delas a partir da criação de novos concursos e 28.945 para provimento (chamada de aprovados em concursos abertos ou a partir de novos concursos).

Premiada muleta gaúcha

Pelo segundo ano consecutivo, a Muleta Canadense Fixa, produzida pela Mercur, de Santa Cruz do Sul (RS), é reconhecida por seu design e ergonomia. Ela propicia melhor distribuição do peso e pressão, com tecnologia que auxilia em passos mais seguros e naturais. Neste ano a muleta recebe o reconhecimento internacional de uma das principais premiações de design do mundo: a prata no Prêmio New York Product Design Awards, categoria Saúde - Auxílios à Mobilidade.