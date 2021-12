O alto padrão em alta

A imobiliária Bridge, especializada em imóveis de alto padrão em Porto Alegre, prepara-se para fechar 2021 com um crescimento de 45% no faturamento. A alta se deve à demanda crescente por unidades acima de R$ 1 milhão, puxada pela migração de famílias para apartamentos mais amplos e confortáveis. A procura é principalmente por coberturas, apartamentos com jardins particulares (modelos "Garden"), unidades com peças amplas e ensolaradas, ambientes para home office e lançamentos com opção de personalizar layout e acabamento ainda na planta. O valor médio dos imóveis novos vendidos pela Bridge em 2021 chegou a R$ 1,3 milhão, o dobro de um ano atrás. Para imóveis usados, o ticket médio cresceu 50%, chegando a R$ 1 milhão. A maior demanda está nos bairros Bela Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis.

Laboratório excelente

Laboratório Marques D'Almeida, do Grupo CCG Saúde, acaba de receber o Certificado de Qualidade 2021 na avaliação realizada pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), o reconhecimento visa a destacar a qualidade técnica dos resultados dos exames. O laboratório tem 13 unidades entre Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Sinos.

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal encerra 2021 com números recordes e de grande contribuição para a história da economia circular. O programa ultrapassou R$ 1,6 milhão em recursos destinados integralmente às entidades assistenciais participantes, arrecadando cerca de 790 toneladas de tampinhas com a última entrega do ano, que arrecadou mais de 8 toneladas.

A cirurgia robótica

O ano de 2021 foi intenso para o Instituto de Cirurgia Robótica Helda Gerdau Johannpetter da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Inaugurado em 6 de maio com a realização de uma cirurgia bariátrica revisional, o serviço deu os primeiros passos com cinco cirurgiões capacitados e, em apenas cinco meses de trabalho, já com 35 cirurgiões, alcançou seu centésimo procedimento. A principal especialidade cirúrgica foi a urologia.

O impacto do ESG

As práticas ESG (do inglês, ambientais, sociais e de governança) que viraram febre no mundo e, com ênfase nas empresas, chegam também ao planejamento dos investidores. Ouvidos mais de 360, a PwC Global ESG Survey concluiu que 79% afirmam que elas impactam as tomadas de decisão de investimentos e 49% que pretendem retirar recursos de empresas sem ações reais neste sentido.

Empresas em Canoas

Canoas registrou a abertura de 8.979 novas empresas no acumulado de janeiro a novembro de 2021, crescimento de 11% sobre as 8.090 em igual período de 2020, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (SMDETI). O tempo médio necessário para a abertura em 2021 foi de 2 dias e 14 horas, ante 3 dias e 15 horas no Estado. Em novembro de 2021, foram 749 novos negócios. E atualmente o município conta com 43.583 empresas ativas.

Streaming brasileiro em alta

A plataforma gaúcha Box Brazil Play, do Grupo Box Brazil, que nasceu no Tecnopuc como primeiro streaming brasileiro de conteúdo 100% nacional, celebra os números de 2021. Lançada em fevereiro deste ano, cresceu 175% na média mensal e segue tendência importante sobre os produtos nacionais, movimento que Netflix e Prime Video começaram a fazer recentemente. São mais de 1.600 horas de conteúdos disponíveis na plataforma e 185 produtoras envolvidas em mais de 3,5 mil títulos publicados. Deydrid Kaefer é quem lidera o projeto que não para de crescer.