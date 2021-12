Uma vinícola sustentável

A Vallontano, do Vale dos Vinhedos (RS), é a primeira vinícola gaúcha a associar-se a um programa de compensação ambiental da eureciclo, maior certificadora de logística reversa do Brasil. E, como parte do acordo, compensa ambientalmente metade de seus resíduos - basicamente vidro e papelão. "Temos e sempre tivemos cuidado com o meio-ambiente, condição básica para o nosso trabalho. Procuramos alternativas que impactem o menos possível a natureza" pondera o enólogo Luís Zanini. "As pessoas estão cada dia mais preocupadas em consumir de forma consciente, com menor impacto na natureza. Por isso as marcas também precisam estar engajadas, responsabilizando-se pela mitigação do impacto", acrescenta a diretora de marketing, Ana Paula Valduga.

Um Centro de Eventos

O prefeito Sebastião Melo abraçou, em reunião com o Sindha, antigo pleito do sindicato, que é encontrar um local para o Centro de Eventos de Porto Alegre. E prometeu uma decisão até 31 de janeiro de 2022. Mas alertou para a necessidade de buscar um consenso na categoria, para o local, além da área junto ao Beira-Rio, ou no 4o Distrito.

Energia 100% renovável

O Santander opera com 100% de energia renovável no RS. E é de fontes renováveis diversificadas, o que garante complementaridade e regionalização: biogás, pequenas hidrelétricas e energia eólica. O Farol Santander, por exemplo, é 100% abastecido com energia de uma usina de biogás que fica em Candiota.

Nova UTI de hospital

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugurou oficialmente, nesta segunda-feira, em parceria com a prefeitura de Gravataí, a nova UTI do Hospital Dom João Becker da cidade. Ao todo, são 20 leitos, além da duplicação da área física. O local irá receber tanto pacientes do SUS quanto de convênios e particulares. Uma das alas já está em funcionamento.

Pela eficiência sindical

A nova diretoria do Sindaergs se mobiliza para iniciar 2022 com ações de planejamento e reestruturação. Para isso firmou parceria com a Grinberg Consulting, especializada em planejamento estratégico e reposicionamento e com a Russell Bedford para sua adequação à LGPD, segundo o presidente Jorge Avancini.

O Futebol SA não é milagroso

A lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) dá seus primeiros frutos. O Cruzeiro (MG) ingressou no modelo, adquirido pelo craque Ronaldo Nazário, e o Botafogo pelo investidor John Textor dos EUA. Outro clube em negociação é o Vasco da Gama. No entanto, Guilherme Caprara, sócio da MSC Advogados e especialista em Direito Empresarial, alerta: "a mudança é promissora, mas sozinha não traz resultados nas quatro linhas. É um processo que exige gestão eficiente, planejamento e apoio de consultorias profissionais".