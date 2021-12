Campanha do Mãe de Deus

O Hospital Mãe de Deus, referência em atendimento médico-hospitalar no Estado, lançou a campanha institucional "Quem é mãe sabe" para reposicionamento da marca junto aos públicos interno e externo. Criada pela agência SPR, a campanha resgata os dois pilares e principais diferenciais da instituição: a resolutividade e o acolhimento. O 'resolver' está alinhado com questões técnicas, clínicas e de estrutura para oferecer as melhores soluções para a saúde, enquanto o 'acolher' está associado ao carisma das origens da instituição e ao cuidado, carinho e zelo dedicados aos pacientes. O filme da campanha foi lançado em uma exibição especial no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, para a equipe de gestores e de enfermagem.

Doações de máscaras

A chilena CMPC de Guaíba doou através de sua subsidiária Softys, fabricante de itens para higiene, 4,5 milhões de máscaras, sendo os principais destinatários o RS com 1,5 milhão; São Paulo 850; Ministério da Saúde 600 mil; Paraná 400 mil e Pernambuco 240 mil. E por isso conquistou o prêmio Top de Marketing da ADVB-RS, na categoria solidariedade.

A Ecosul ambiental

Mantendo o compromisso com a sustentabilidade, que já lhe rendeu o certificado 14001, a concessionária Ecosul inaugurou um novo posto de Serviço de Atendimento ao Usuário no quilômetro 33 da BR-392. Com telhas térmicas, reverte em economia no uso de climatização, beneficiando o meio ambiente. O espaço, na Vila Quinta, está na principal via de ligação ao Porto do Rio Grande.

Diretor da Tintas Renner

A Tintas Renner by PPG confirmou Marcelo Diniz como novo diretor-geral para a América do Sul. O jovem profissional, que nos últimos dois anos comandava as áreas de vendas e marketing da empresa, assumiu a pasta em dezembro, substituindo a Guilherme Mendes, que migra para novas funções na sede da PPG em Pittsburgh (EUA), nos EUA.

Em tempo recorde

Nove segundos: bastou isso para que as 299 unidades do condomínio ZEN, em Xangri-Lá, fossem reservadas. O projeto é da Arcádia Urbanismo e Melnick. "Essa performance reflete o esforço em trabalhar o projeto e entregar sempre o máximo, fazendo com que o cliente tenha a melhor experiência", afirma o presidente da Arcádia Urbanismo, Fábio Sclovsky.

Expansão acelerada

Maior rede de clínicas próprias de odontologia do Brasil, a Sorrifácil iniciará 2022 com novas unidades. A terceira clínica em Porto Alegre abrirá as portas no começo de janeiro. É um investimento de quase R$ 1 milhão, terá 350m2 e atenderá a Zona Sul. A rede conta com mais de 120 unidades em todo o País, abrindo 21 só em 2021.

Ciência a favor da vida

O Fertilitat Centro de Medicina Reprodutiva dirigido pelos ginecologistas Mariângela Badalotti e Álvaro Petracco, completa 35 anos em 2022 e um número que quantifica sua excelência: com tecnologia e ciência, são mais de 6 mil bebês nascidos a partir do seu de trabalho. O mesmo coletivo de médicos foi responsável, há 32 anos, pelo primeiro bebê de proveta do RS.

Controle das máquinas agrícolas

A Delta Global lança o Delta Fleet Agro, uma ferramenta que permite ao produtor do agronegócio concentrar em uma interface o gerenciamento de todas as suas máquinas e implementos. A ferramenta viabiliza o monitoramento durante 24 horas a localização em tempo real por imagens de satélite, e dados sobre as máquinas, estejam paradas ou em funcionamento, assim como histórico de quilometragem, áreas percorridas e tempo dirigido, entre outras funções.