As exportações de vinhos

O ano de 2021 nem acabou e o setor vitivinícola brasileiro comemora os resultados nas exportações. De janeiro a novembro, 7,7 milhões de litros de vinhos finos embarcaram para 53 países, aumento de 91,18%, quase o dobro de 2020. O suco de uva liderou o crescimento percentual com incremento de 169,73%, chegando a 2,7 milhões de litros sobre igual período do ano passado. Já os espumantes tiveram uma aceleração de 32,49% atingindo 869 mil litros. Com estes números, a indústria nacional alimenta boas perspectivas para 2021, na opinião do presidente da Uvibra, Deunir Argenta. "O Brasil é um país continental que hoje produz vinhos em 26 regiões de 10 estados brasileiros. Essa pluralidade de terroirs é única no mundo", acrescenta.

Mais 414 medalhas

O reconhecimento internacional influencia diretamente na imagem do vinho brasileiro lá fora, que arrematou neste ano 414 medalhas 29% a mais que em 2020. Com este recorde histórico de premiações, elas somaram 5.910 distinções desde 1995. Em 2021, o reconhecimento veio de 18 concursos realizados na Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, França, Grécia, Hungria, Inglaterra, Luxemburgo e Portugal.

Feira de artesanato

O Iguatemi Porto Alegre está recebendo, até 09 de janeiro de 2022, a Feira Internacional de Artesanato Nações & Artes, reunindo expositores de produtos típicos de vários países, como Indonésia, Marrocos, Índia, Turquia, Chile e Brasil e que passou por mais de 50 cidades do Brasil. São itens de tapeçaria, artesanato, vestuário, produtos para casa, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte.

Compras públicas

Os pequenos negócios contam com mais uma facilidade para participar das compras públicas. O Sebrae e o Ministério da Economia disponibilizaram uma nova versão do aplicativo Compras.gov.br, que pode ser baixado, gratuitamente, pelo IOS e Android. É para simplificar e facilitar o acesso às de microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas às licitações.

O trabalho hibrido

O trabalho híbrido, parte presencial e parte home office, ganhou a preferência dos trabalhadores e empregadores. Como ainda não há uma regulamentação específica sobre o tema, o advogado especialista em Direito do Trabalho Empresarial, Fernando Kede, recomenda firmar um acordo coletivo com o sindicato com todas as condições.

Gravataí é inovação

Quarta economia do RS, Gravataí terá impulso na área da inovação com o início das atividades do PradoTech, empreendimento que sediará a Casa das Startups, previsto para março. É uma parceria entre o Prado Bairro-Cidade e a Prefeitura de Gravataí e irá abrigar 120 empresas, gerando 5 mil empregos. O investimento será de R$ 200 milhões.

Bancos digitais aqui

Os bancos digitais têm mais clientes no Brasil do que em países desenvolvidos como EUA, Alemanha e Reino Unido. Somos, segundo levantamento da Accenture e do N26, o segundo país com o maior crescimento do setor no mundo nos últimos dois anos. Só perdemos para a Suíça.

Residente técnico-superior é legal

A seleção para residente técnico-superior na prefeitura de Porto Alegre é legal, declarou a Justiça em ação ajuizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O Conselho pedia piso para bolsa auxílio e exigência de registro profissional. A Procuradoria-Geral do Município demonstrou que não há nenhum vínculo empregatício. "É programa de qualificação, no qual recém-formados têm a oportunidade de aliar teoria e prática", explica o procurador Rafael Vincente Ramos.