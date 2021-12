Benesses tributárias

Anos eleitorais são marcados por benesses aos contribuintes e, em 2022, não será diferente, alerta Rafael Paiani, sócio do escritório Atilio Dengo Advogados. Ele lembra que, em outros anos, foram aprovadas leis instituindo parcelamentos com descontos significativos de juros e multas. O tributarista ainda estima que projetos de lei que oneram os contribuintes, como a Reforma do IR, tendem a ficar em stand by. "O mesmo com a Reforma Tributária que vai aguardar a posse dos novos eleitos", acrescenta. Sobre 2021, Paiani destaca o julgamento de grandes temas pelo STF, em especial o encerramento da "tese do século" que definiu a exclusão do ICMS, destacado das notas fiscais de venda, da base de cálculo do PIS e da Cofins.

Perfumes na Rabusch

Dentro de sua estratégia de atender os desejos da mulher contemporânea em todas as ocasiões, a Rabusch incorporou um item inédito na sua cartela de produtos: dois perfumes eau de parfum (EDP), com melhor fixação, em roll-on, fáceis de carregar na bolsa. As fragrâncias foram inspiradas nos perfumes internacionais mais vendidos e escolhidas através de pesquisa com clientes.

Móveis residenciais

Bourbon Shopping Teresópolis conta agora com a Top in House, cuja proposta é oferecer aos clientes soluções completas de mobiliário residencial, além de objetos decorativos e acessórios. É a terceira unidade da marca, que está em expansão e abrirá mais uma loja até o final do ano, no bairro Cristo Redentor.

Unicred Tramandaí

A Unicred Região dos Vales acaba de inaugurar sua segunda agência no litoral norte gaúcho no começo deste verão. Depois de Capão da Canoa, a cooperativa chega agora também em Tramandaí, permitindo uma aproximação ainda maior com os cooperados, através de uma estrutura de 187 m2 e no conceito de atendimento premium personalizado.

Investir em insumos

A Ecosul Energias, de Nova Petrópolis, investiu mais de R$ 10 milhões na compra de insumos da China e do mercado nacional, aumentando em 40% seu estoque, para atender a crescente demanda por energia solar. A empresa teve resultados acima da média em 2021, apesar da pandemia. Até o início de dezembro, as vendas dobraram sobre o acumulado de 2020, chegando a 490 sistemas.

Arroz arbório premium Fritz & Frida

Fritz & Frida, marca de alimentos do Grupo Fröhlich, de Ivoti, lança o Arroz Arbório Premium, ideal para a produção de receitas diferenciadas, como os risotos. O produto passa a incrementar a tradicional linha de arrozes Fritz & Frida, um dos carros-chefes da marca.