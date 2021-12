Prestações segundo a safra

Quando se fala que o agronegócio ainda é o responsável por alavancar a economia gaúcha, às vezes não se percebe em que setores repercute. A Magis, que desenvolve empreendimentos em Viamão, município com forte vocação agrícola, entendeu a lógica. A incorporadora, que já entregou mais de 350 unidades residenciais e comerciais, em condomínios horizontais e verticais de mais de 22 mil m² de áreas já construídas em Viamão, desenvolveu uma linha de financiamento direto para compra de imóveis voltada ao empreendedor rural. A modalidade é sem juros e em parcelas anuais, de acordo com a safra e os ganhos com exportação e venda interna. A empresa está há 16 anos no mercado com 18 empreendimentos, sendo 15 já entregues.

Sob liderança gaúcha

O médico gaúcho Renato Roithmann é o novo presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), que congrega e representa mais de 6 mil especialistas em todo o País. Eleito para liderar a gestão de 2022, ele quer fortalecer ainda mais o desenvolvimento da especialidade, além de dar destaque à sua missão social.

Família Previdência

A Fundação Família Previdência (FFP) venceu até o momento 48 processos seletivos com o Família Previdência Municípios, novo produto criado para atender a servidores públicos dos entes federativos que estão instituindo regimes de previdência complementar. Na lista, municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.

Uma vinícola urbana

O engenheiro Eduardo Gastaldo já elaborou 9 diferentes rótulos de vinhos no bairro Chácara das Pedras da Capital, onde ele abriu sua vinícola - dois deles esgotados. Trata-se de uma vinícola urbana, assim conhecidas as que ficam em grandes cidades, longe dos vinhedos, cujas uvas são colhidas no interior e transportadas em veículos refrigerados para as instalações.

Novo Mini Frukito

Após o sucesso do Mini Fruki Guaraná, a Bebidas Fruki lança no mercado do RS e SC o Mini Frukito na versão 200ml. A bebida, produzida a partir da combinação de frutas e rica em vitamina C, atende a uma tendência de consumo mais individualizado que está em alta e que traz muita praticidade no dia a dia.

Viagens nas férias

A Pesquisa de Férias da Fecomércio-RS constatou que 47,8% dos entrevistados pretendem viajar no verão que começa hoje. Entre os entrevistados de poder aquisitivo elevado são 66,0%; da classe média são 45% e 29,2% dos entrevistados de poder aquisitivo baixo que passarão algum período fora de sua cidade de residência.

Vinícola Adolfo Lona

O enólogo e empresário Adolfo Lona, que elabora vinhos e espumantes há mais de 40 anos no Brasil, transferiu sua vinícola de Garibaldi para Porto Alegre (na rua Vasco da Gama 735), onde serão elaborados espumantes de alta qualidade pelo método tradicional em pequenos lotes como os já conhecidos Orus, Mulier, Sílvia, além do recentemente premiado "espumante 30".

Natal diferente na Rede Bourbon

A rede Bourbon Shopping traz uma novidade em sua campanha de Natal este ano, com o sorteio de dois apartamentos de R$ 500 mil cada e dois vouchers de R$ 100 mil para os vencedores poderem decorá-los e mobiliá-los. Para participar, basta trocar R$ 400,00 em notas fiscais de compras entre os dias 1º de dezembro de 2021 e 05 de janeiro de 2022, por um cupom.