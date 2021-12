Universidade da imobiliária

Operando seis lojas, sendo três em Porto Alegre, e as demais em Canoas, Guaíba e Santa Cruz do Sul, a AJ Cândido Negócios Imobiliários entra em 2022 com inovações para o segmento e projeção de vendas de R$ 1 bilhão em lançamentos. Com modelo de negócio diferenciado, ela implanta uma universidade e incubadora para preparar sócios-franqueados e corretores. Nela serão abordados conteúdos teóricos envolvendo noções jurídicas, contábeis, marketing, operacional, comercial e outros. Já na incubadora, funcionará a parte prática. Assim, gestores e corretores poderão vivenciar de fato o dia a dia do negócio, culminando com a terceira etapa do processo, que é a certificação. Tudo voltado para uma gestão de excelência dos corretores da AJ Cândido.

Prêmio Reclame Aqui

A gaúcha Madesa ganhou destaque no Prêmio Reclame Aqui, em evento realizado em São Paulo, reconhecida como empresa que mais respeita o consumidor. Quem define o resultado, é o próprio cliente. A indústria moveleira concorreu ao lado de grandes players do mercado, levando o segundo lugar nas categorias Casa, Móveis e Decoração - Fabricantes, e CEO RA 1000, através de seu CEO, Pedro Cini.

Cooperativa Uniprime

A Cooperativa Uniprime, que nasceu em 1996 em Toledo (PR), acaba de inaugurar em Caxias do Sul sua primeira agência no RS. Ela oferece todos os serviços de uma instituição financeira como crédito, investimentos, seguros, consórcios com o diferencial de taxas competitivas, retorno do investimento e atendimento personalizado.

A culinária asiática

A boa notícia para os fãs da culinária asiática e para quem ainda não experimentou os pratos do cardápio do Asiana é que o restaurante já funciona no Litoral, em Atlântida (RS). Ele acaba de conquistar o primeiro lugar na categoria "Melhor Cozinha Asiática de Porto Alegre" da Revista Sabores do Sul 2021.

Até o Amigo Secreto

Em tempo de vacas magras, o lojista precisa estar atento a todas as oportunidades de venda. O presidente da nova Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, lembra a propósito a brincadeira do Amigo Secreto, que retornou com bastante força neste final de ano, tanto no ambiente familiar como do trabalho.

Clínica estética cresce 333% em 2021

A rede de clínicas de estética GIOlaser, fundada pela atriz Giovanna Antonelli, que retornou às novelas da Globo, agora no horário das 19h, deve fechar 2021 com uma expansão de 333% no faturamento sobre 2020. Contribuíram para a performance, a abertura de 160 novas unidades no ano, ante 43 de 2020. Com isso, a rede chega a 300 unidades, entre elas as unidades gaúchas em Caxias do Sul, Gravataí e Passo Fundo e duas em Porto Alegre.