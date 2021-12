Investimento em transporte

Empresa de Transportes Pratavera, de Nova Prata (RS), especializada em transporte de cargas fracionadas e químicas, devidamente licenciada por instituições como Fepam, Ibama, Polícia Federal, Exército Brasileiro, LETPP, para transporte de produtos controlados, celebra novo momento em sua trajetória de 21 anos no mercado com a ampliação da frota de caminhões, passando a atender com mais de 50 veículos. A aquisição, que totaliza investimento de R$ 5 milhões, vai suprir a demanda da Grande São Paulo, onde a Pratavera tem filial. Os 16 novos veículos chegam via transação comercial com a Transrio, maior rede de concessionária de caminhão e ônibus AN/Volkswagen.

No Contec da Fiergs

Uma das mais respeitadas advogadas do estado, Juliana Biolchi é a nova integrante do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec) da Fiergs. Filha do ex-deputado Osvaldo Biolchi, que relatou a Lei de Falências 11.101/05, a especialista da Biolchi Empresarial contribuirá com aprimoramentos nas áreas tributária e de recuperação judicial e extrajudicial.

Escassez de técnicos

O Brasil irá abrir 420 mil vagas até 2024, segundo a Associação das Empresas da Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). Em contrapartida, a média de pessoas que concluem a formação em áreas de habilidade digital é de apenas 46 mil por ano, comprovando que o setor enfrentará cada vez mais dificuldades na contratação.

Brinquedos e roupas

Em parceria com a Casa de Apoio Madre Ana, o Grilo Mobilidade e Tecnologia está realizando uma ação beneficente de Natal. Até o dia 23 deste mês, a startup recebe doações de brinquedos e roupas através de seus veículos 100% elétricos. Todos podem participar, basta solicitar o Grilo pelo aplicativo de forma gratuita para a realização da coleta via cupom PULONATAL. Vale também para solicitar na modalidade Entrega.

Mil carros blindados

Com posicionamento de butique, a blindadora Casco de Porto Alegre atingiu o número emblemático de mil blindagens para veículos de luxo. E, na sua celebração, ela fará o sorteio de uma blindagem premium de R$ 100 mil. Os interessados devem marcar três amigos na postagem oficial da promoção, perfil @grupo.casco, do Instagram. O sorteio vai até esta quinta-feira (16).

Receitas por Telemedicina no CCG

O CCG Saúde está disponibilizando agora a opção de renovação de receitas por meio da Telemedicina, para aumentar a praticidade e o bem-estar dos pacientes que seguem um tratamento contínuo e orientado por médicos do CCG Saúde. O serviço está disponível para receituários nas categorias Branca, Azul e Controle Especial. Receitas definidas como categoria Amarela seguem sendo prescritas apenas em consultas presenciais.