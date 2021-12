Conforto no Moinhos de Vento

Mantendo viva a celebração e o desenvolvimento de um dos bairros mais charmosos de Porto Alegre, a Uma Incorporadora lança um novo empreendimento no Moinhos de Vento. Após o sucesso da entrega do Paço Santo Inácio, ela apresenta o Alto Moinhos, na Marquês do Herval, com projeto arrojado e de alto padrão. Com 14 unidades (um por andar) e um VGV de R$ 70 milhões, o lançamento apresenta tipologias diferenciadas de áreas privativas entre 202m2 e 472m2 e uma infraestrutura completa para lazer, com piscina, espaço fitness e brinquedoteca.

Acreditação hospitalar

Health Hub Accreditatiton (H2A) trouxe ao Brasil o selo americano AACI com foco em hospitais, clínicas odontológicas, ambulatórios, spas e outras instituições de saúde. Seu lançamento foi ontem pelo YouTube - presente o presidente da AACI, John D. Bell.

Diretoria do Sinfac RS

Reeleito para mais uma gestão do Sinfac RS, ao lado dos seus vice-presidentes Alexander Bley, Jaime Nunes e Carlos Conte, o empresário Márcio Aguiar reforça o compromisso do trabalho de fortalecimento do setor: "Novos desafios já são avistados, como as novas ferramentas tecnológicas".

O Rio Grande de Érico

Com 575 fotografias do RS, citações de trechos de 'O Tempo e o Vento' (que faz 50 anos) e depoimentos de várias personalidades, está pronto o mais recente projeto do fotógrafo Leonid Streliaev. É o livro 'O Rio Grande de Erico Verissimo - Edição Especial' apresentado pelo autor como sua obra-prima, instigante releitura fotográfica do maior clássico da literatura gaúcha.

1 Bilhão de Motivos

A trajetória para consolidar a empresa como expoente em seu ramo de negócios através da Metodologia 3R (Reorganizar, Recuperar e Reduzir), inspirando outros empreendedores. Este o tema do livro 1 Bilhão de Motivos, de Michael Soares e Eduardo Bitello, sócios da Marpa Gestão Tributária, que será lançado hoje no Iberê Camargo.

Clóvis Tramontina

A Editora AGE lança o livro "Clóvis Tramontina - Paixão, força e coragem". Em biografia inédita Clóvis Tramontina, que por 30 anos comandou uma das marcas mais amadas pelos brasileiros, revela como reinventou a empresa enquanto convivia com a esclerose múltipla. A empresa foi fundada pelo avô há 110 anos na cidade de Carlos Barbosa.

A Mostra Van Gogh

Transcendendo o real e o virtual, o Multiverso Experience desembarca no Cais Embarcadero (Armazém A7) apresentando a vida e obra de Van Gogh, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. O lançamento ocorre amanhã, com abertura no dia seguinte.

Customização de carros

A marca Dagostini Kustoms de Fazenda Souza, na Serra Gaúcha, é destaque nacional no cenário de customização de carros antigos. Os projetos da vez são dos artistas André Marques e Dennis DJ com o Volkswagen Fusca 1968, modelo 1951 e Puma 1979.

A maxidesvalorização do dólar

Após encerrar 2020 como a moeda com terceiro pior desempenho no mundo, desvalorizada em 29% em relação ao dólar, o real se consolidou em 2021 como um fenômeno ímpar entre os seus pares, com depreciação adicional de 9%, totalizando uma desvalorização de 41% em dois anos. Este um trecho do balanço anual da Fiergs apresentado ontem em formato virtual. Ímpar, porque não voltou ao patamar anterior, reflexo dos choques de incerteza fiscal que se acumularam e dominaram a dinâmica da moeda desde o ano passado.