A Nutrire, indústria gaúcha de alimentos para pets, embarcou rumo à Amazônia na companhia de Richard Rasmussen, apresentador, economista, biólogo e naturalista. É para conhecer o meio ambiente e as culturas nativas, da fauna, do comportamento animal e especialmente a ecologia. No retorno, deve trazer novos projetos para conscientização ambiental, principal objetivo da viagem e do Greenlike - programa criado para incentivar e unificar ações sociais e ambientais da empresa. Suas ações já somam hoje o equivalente a 700 mil quilos de plásticos recolhidos dos mares e oceanos, 100 mil mudas de árvores distribuídas e 900 mil refeições doadas aos animais em abandono.

Novidades Bella Città

Este fim de semana foi marcado por novidades no Bella Città Shopping de Passo Fundo. Sábado ocorreu a inauguração da franquia Calçados Bibi. Ainda no mesmo dia abriu a Beagle, referência em moda casual. E retornou o restaurante Giga's Massas com layout atualizado após um período fechado.

Adega de vinhos Grêmio

A Adega junto com a criação de um clube de assinaturas de vinhos pelo Grêmio Porto Alegrense é um projeto de dois especialistas do setor: o gaúcho Carlos Paviani e o uruguaio Martin Guerra, que desenvolve clubes de vinhos com o Penharol e o Nacional. A cada mês será um rótulo e um vinho diferentes. Os primeiros são de gaúchos. Em 2022, serão incluídos vinhos latino-americanos e outros nacionais.

MRV premiada pela CGU

A MRV é uma das 66 integrantes da lista de empresas reconhecidas para receber o selo Pró-Ética 2020/2021, iniciativa da CGU em parceria com o Instituto Ethos. A empresa é a primeira construtora e incorporadora a receber este reconhecimento no meio corporativo, por ter um programa efetivo de integridade e compromissos voluntários assumidos junto a várias entidades.

A Sicredi Metropolitana

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana está em crescente expansão de agências. A mais recente foi inaugurada neste fim de semana em Sapucaia do Sul. A cooperativa tem mais de 59 mil associados, 22 agências e atua, além de Porto Alegre, em oito cidades da região. Em outubro, abriu a agência Hípica e, em novembro, a agência Independência ambas na Capital.

Uma série de Natal Fritz & Frida

Fritz & Frida, de Ivoti, lançou uma websérie especial para celebrar o Natal e o encerramento de 2021, que acompanha seu mote de comunicação do ano, o "Bem-Estar em Família". Ao todo, são três episódios com receitas pensadas especialmente para o período de fim de ano. O último vídeo da série será lançado nesta quinta-feira e todos os episódios podem ser conferidos no canal da Fritz & Frida no Youtube, com replicação nas demais redes sociais da marca.