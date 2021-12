Volta à vida normal

Um em cada quatro brasileiros (25%) afirma já ter voltado à "vida normal" pré-pandemia, segundo pesquisa da Ipsos feita em 33 países entre os meses de outubro e novembro, antes da descoberta da variante ômicron. Apenas Dinamarca (38%), Arábia Saudita (36%) e Polônia (29%) registaram índices superiores, ante a média global de 14% e de apenas 1% da Coreia do Sul. Contudo, a maioria dos brasileiros acredita que os hábitos de antes da pandemia só serão possíveis entre 1 e 6 meses (29%) ou ao longo do próximo ano (29%). O índice de pessoas que acreditam que a rotina pré-pandemia ainda levará mais de um ano para retomada é de 15%. Já para 3% dos brasileiros, a pandemia nunca acabará.

Arquitetura de resultados

Levantamento do Observatório da Educação Superior para 2022 revela que 63% dos jovens almejam iniciar uma graduação. Na arquitetura, um grande potencial de carreira está na arquitetura de resultados. O nicho em expansão é o foco da arquiteta Luiza Hafner, diretora da 4Inside, voltado ao mercado imobiliário com ênfase em investimentos para quem quer vender, comprar ou alugar imóveis.

Preço do carro elétrico

Um dos problemas porque o carro elétrico não está deslanchando como se poderia prever é ainda seu preço elevado. Segundo o pesquisador do centro de ciência e tecnologia Lactec, de Curitiba, Carlos Gabriel Bianchin, um carro elétrico com autonomia de 300 a 350 km se aproxima dos R$ 200 mil e movido a combustível fóssil do mesmo rendimento a partir de R$ 40 mil.

Remoção de tatuagem

Caxias do Sul vai sediar a primeira clínica do Brasil especializada em remoção de tatuagem e micropigmentação. Sua inauguração, aberta ao público no bairro Sanvito, está prevista para a tarde desta terça-feira pelas sócias Ivanise Stein e Deise Pértile. O investimento inicial da Removink é de R$ 400 mil

O self-service de chope

Choperia Barley, que está abrindo suas portas no Shopping Total, será a primeira a ter self-service de chope "24 horas" por dia. O cliente baixa o aplicativo, insere crédito (via cartão de crédito), vai ao deck da choperia, aproxima-se da torneira de chope, lê o QR Code e serve o quanto quiser, usando seus créditos. A Barley já é conhecida no Sul do Brasil e é considerada uma das maiores do País.

Robô com luz própria

Um robô com linguagem própria, desenvolvido no Paraná para atendimento ao cliente, entende abreviações, gírias, interjeições e os mais diversos sotaques brasileiros. Nada escapa à inteligência artificial da solução. Lançado no mercado de cobrança pela PGMais, ele é considerado inovação pioneira e recebe aporte de fundo de investimento.

Equipamentos da Vipal

O Grupo Morecap, de São Paulo, adquiriu dois novos equipamentos da Vipal Máquinas, braço de fabricação da gaúcha Vipal Borrachas. Eles se somam a outros seis já adquiridos pela empresa e instalados na reformadora de pneus Tyresoles, em São João da Boa Vista (SP). São uma extrusora VOC760 Cargo e uma raspadora VR01 Smart Uno, ambas com tecnologia 100% da Vipal.

O Natal da retomada do otimismo

Um Natal de retomada do otimismo é o que o Praia de Belas Shopping projeta para este ano. Conforme pesquisa da CNC, o comércio pode aumentar 4,3% em vendas sobre igual período de 2020. Entre as várias ações do shopping, está a promoção "Compre e Concorra", parceria com a Universal e a Latam em que o empreendimento é um dos oito do Grupo Iguatemi em todo o Brasil a proporcionar uma viagem a 4 pessoas aos famosos parques temáticos dos estúdios da Universal em Orlando, nos EUA.