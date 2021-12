Driblando o alto custo

O alto custo dos insumos tem impactado diretamente os preços de vendas de apartamentos. Pensando nisso, a DeMello Incorporadora está oferecendo, na segunda fase do Thera Santorini, primeiro condomínio vertical estilo resort da praia de Xangri-lá, apartamentos no formato estúdio com preço inicial de R$ 253 mil e financiamento direto com a empresa em até 100 vezes. Na primeira fase, lançada em janeiro deste ano, o projeto recebia só apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Localizado no Km 27 da Estrada do Mar, dentro do Bairro Planejado Santorini, o empreendimento gera 1.125 empregos diretos e indiretos e movimenta mais de mil corretores da região com a venda das unidades a serem entregues em 2023.

Segurança no 4º Distrito

A reunião da Frente Parlamentar do 4º Distrito de Porto Alegre com a cúpula da segurança pública estadual teve resultado prático: o anúncio de espaços do Instituto Caldeira e ABF Developments para postos da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. "É assim, juntos, que vamos construir soluções aos problemas na região", afirmou o presidente, vereador Ramiro Rosário.

Ao Vale dos Vinhedos

Boulevard Convention, o mais moderno complexo de eventos de hotelaria do Sul do País, em construção no Vale dos Vinhedos, acaba de entregar à comunidade da Serra Gaúcha e aos milhões de turistas um novo trevo de acesso ao roteiro às margens da BR 470. O investimento de R$ 870 mil, beneficia o acesso ao roteiro enoturístico com mais de 30 vinícolas.

Certificação nacional

Bebidas Fruki, de Lajeado, foi de novo certificada entre as Melhores Empresas para Trabalhar em pesquisa da Great Place to Work na categoria Indústria Nacional. "Reflexo do engajamento dos profissionais na cultura da empresa, baseada em relacionamentos de confiança", afirma o diretor Julio Nascimento.

Duas safras de milho

foi uma das novidades da entrevista de fim de ano da entidade nesta quinta-feira A Farsul vai lançar neste final de ano o programa de duas safras de milho por ano no RS, o que em nível menor já ocorre hoje -. Em paralelo, o presidente Gedeão Pereira, reiterou as críticas ao Ministério Público Estadual "pela sua atuação contrária a irrigação".

A transparência do Banrisul