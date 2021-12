Criada em 2018 para transformar vidas através da educação empreendedora, a NAU25 de Porto Alegre mudou seu negócio para o formato digital e superou o período da pandemia com resultados surpreendentes. A empresa desenvolveu uma solução capaz de ajudar as vendas e impactar a performance de pequenos e médios empreendedores, que estavam com seus negócios fechados. O crescimento foi de 465%, de 2020 para 2021, e de 107% no primeiro semestre deste ano. Em 2021, a NAU25 transformou-se em uma Edtech, startup de educação empreendedora. Com a mudança para uma plataforma e app, os treinamentos, formações e mentorias tornaram-se híbridos e phygital. Também abriram um canal no mercado B2B, com foco na solução do problema de médias e grandes empresas.

Governança Brasil

Entre as 15 cidades gaúchas mais bem colocadas, no ranking da Qualidade das Informações Contábeis e Fiscais do Tesouro Nacional, as prefeituras de 13 delas usam soluções da GOVBR, uma das líderes em gestão pública. O ranking foi criado para aumentar a eficácia das cidades e o nível de transparência da gestão pública. Em 2020 foram 21 prefeituras entre as 25 mais bem colocadas.

Cinema no Country

Clientes que comprarem 1 ou mais ingressos de cinema até 20/12 terão estacionamento isento de 4 horas no Bourbon Country durante o horário de funcionamento das salas. Será concedido um benefício por placa ou CPF. A validação dos tickets deve ser feita no caixa do cinema.

Enoturismo Aurora

Os vinhedos da Vinícola Aurora em Pinto Bandeira abrem as portas para receber, de forma inédita, os fãs da marca. Na companhia de um sommelier, o Wine Walk propõe uma caminhada com explicações e paradas para degustações de vinhos junto aos parreirais de cada variedade. Os turistas também recebem finger foods e espumante para curtirem a paisagem, a R$ 250 por pessoa.

Consultoria LGPD

A CDL POA, em parceria com a Leverage, passa a oferecer um serviço de consultoria para auxiliar no diagnóstico e implementação de boas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para evitar possíveis sanções penais e vazamentos de dados. O serviço é prestado pelo gestor de segurança da informação André Mazeron e advogada Cintia Garnier.

O São Pietro Saúde

O Grupo São Pietro Saúde confirmou, em reunião na manhã desta terça-feira (07) com a Rede Verzeri, a concessão do Hospital Banco de Olhos (HBO) de Porto Alegre, o maior centro dedicado exclusivamente à Oftalmologia do Sul do país. O acordo entre as duas instituições prevê uma transição ao longo de todo o próximo ano.

Vinícola em Viamão

A Expedição cultural Vou de Vinho - Uma experiência entre Vinhos e Vinhedos chega nesta quinta-feira na Vinícola Quinta Barroca da Tília em Viamão. Do desafio de visitarem 100 vinícolas, as duas pesquisadoras, Deise da Cosa e Michele Cordeiro, já completaram mais de 1/4 do roteiro. Deisi é a vencedora do concurso Melhor Sommelier do RS 2021.

Opções de presentes para Natal

Entrando no clima de final de ano, o Motu Fancy Food preparou uma linha especial para o Natal. Seguindo o conceito de curadoria premium multimarcas, ele oferece diversas opções de presentes, com seleções exclusivas feitas a partir do mix de produtos diferenciados e de alta qualidade. Além dos boxes especiais, o local conta também com opções avulsas, a partir de R$ 100. Os pedidos podem ser feitos através de delivery ou com retirada na loja.