Big Brother pelas ruas

O Brasil é o 5º país do mundo com mais redes de câmeras de vigilância Hikvision e Dahua - conhecidas por sua alta capacidade de reconhecimento facial. Porto Alegre, com 7.335 redes de câmeras detectadas, está no 142º lugar, entre as 150 cidades com maior número no mundo, conforme a TecLine Security, importador exclusivo da Hikvision para o RS. A empresa teve acesso ao índice estudo da Top10VPN, que verificou a existência de 6,3 milhões destas redes de equipamentos no mundo todo. Das 266.455 redes presentes no Brasil, 186.129 são da Hikvision e 80.338 da Dahua. Ainda no país, São Paulo ocupa o 15º lugar no ranking de cidades com equipamentos de reconhecimento facial em 33.389 redes.

Exposição Fio da Meada

O Memorial do RS está recebendo a exposição Fio da Meada, que já passou por Bagé, São Gabriel e Jaguarão. Ela busca valorizar o saber e o fazer da lã no Estado, e memórias de algumas artesãs gaúchas. Além da exposição, que fica até dia 18 na capital, serão oferecidas oficinas gratuitas, incluindo duas para adultos e crianças, pelo whatsapp 98432-9990.

Novas lojas Tip Top

A Tip Top, rede de franquias de roupas e acessórios para bebês e crianças com mais de 125 lojas em diferentes estados do país, inaugura neste mês de dezembro três novas lojas no Sul do país: Gramado (RS), Jaraguá do Sul (SC) e Curitiba (PR). Os novos pontos de venda se somam a outras 11 lojas que a marca tem na região.

Estação de reciclagem

O Braskem Recicla, estação de reciclagem que está na frente da Usina do Gasômetro de Porto Alegre, receberá nesta quinta a partir das 19h uma edição especial do Reciclando Ideias com apresentação para educadores e o público. A iniciativa pretende sensibilizar sobre como o descarte de resíduos pode gerar renda e impactar o meio ambiente.

Cheirin Bão em Canoas

O Canoas Shopping recebe neste sábado a primeira unidade da rede mineira Cheirin Bão na Região Metropolitana de Porto Alegre. A proposta da cafeteria e empório de 6 mesas e 18 lugares "é proporcionar aconchego para que as pessoas possam comer e beber seu café sem pressa, com jeito de fazenda ou da casa da vovó", conta a empreendedora Elisete da Silva.

Mamma Mia no Embarcadero

O Galeto Mamma Mia levará a típica culinária dos imigrantes italianos ao Cais Embarcadero na semana do aniversário de 250 anos de Porto Alegre em março de 2022 com uma área externa para apreciação do pôr do sol. Assinado pelos arquitetos Lúcia Reis e Lorenzo Cavichioni, o projeto resgata as origens do restaurante, trazendo elementos arquitetônicos da colonização italiana, sem deixar de dialogar com a arquitetura industrial dos armazéns do Cais.