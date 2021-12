Morar em cidades menores

A Incorporadora Fagundes acaba de entregar as chaves do Condomínio Nelsi Haas de alto padrão na cidade de Portão a 46 quilômetros de Porto Alegre no caminho da Serra. Trata-se de um investimento de R$ 18 milhões de capital próprio com 64 terrenos horizontais e moderna infraestrutura de convivência e lazer do grupo empresarial familiar, natural do mesmo município, que se consagrou em trabalhos de Terraplenagem e Mineração e agora atua na construção civil. No seu calendário estão dois outros projetos residenciais em fase de aprovação, também na cidade de 37,5 mil habitantes, que atende à crescente demanda por cidades menores pela qualidade de vida e no caso por facilidade de acessos à Região Metropolitana, aos Vales do Sinos e Caí e à Serra.

O Banco da Família

O catarinense Banco da Família é o terceiro melhor colocado no ranking mundial das instituições de microfinanças, conforme a MicroRate, principal qualificadora de operadoras do setor, que avaliou os resultados de 2020, primeiro ano de pandemia, quando cresceu 30%. O banco tem unidades físicas em quatro cidades e agentes remotos em cinco cidades do RS, atendendo 48 no total do Estado.

Recapagem de pneus

A Unique Rubber Technologies, empresa gaúcha entre os principais players brasileiros e das Américas na indústria da borracha e recapagem de pneus, inaugurou nesta segunda-feira sua primeira operação fora do Estado, na cidade de Linhares (ES)o. A localização é próxima das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do País.

Mais biocosméticos

Os biocosméticos têm conquistado um número expressivo e crescente de pessoas, principalmente os Millenials e a Geração Z. Elas querem consumir marcas alinhadas a seus valores e que preservem a natureza.

Ponta dos Ganchos

O catarinense Ponta dos Ganchos Resort - referência em experiências românticas, gastronômicas e de bem-estar no Brasil e do mundo - completa 20 anos. Já passaram por ele Beyoncé, Paul McCartney entre outras celebridades. As novidades são o novo restaurante de casual food, mais quadra de beach tennis, bangalôs e lobby reformados.

Cerveja envelhecida

A Cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis lançou uma cerveja do estilo Wee Heavy, que repousou por sete anos em barricas de carvalho americano, usadas antes para acondicionar cachaça premium. É para marcar seus 10 anos. Sob o nome "2011" e limitada a 900 garrafas, oferece uma bebida maltada, com leve acidez, complexa e notas amadeiradas. A embalagem e a garrafa de 330 ml também remetem à ocasião comemorativa, com formato diferenciado.

Tecnologias digitais

O Instituto Educacional Essência do Saber (IEES), com sede no RS, lançou, em parceria com o Sebrae-DF, o curso de pós-graduação em EAD "Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora". As inscrições para turmas in company poderão ser feitas a qualquer momento conforme demanda e para o público em geral a partir de 2022.

Anuário de Investimentos do RS