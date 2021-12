Morar com segurança

Aviva Urbanismo está lançando o Legano Multy, segundo empreendimento imobiliário dentro do Legano Bairro Cidade, no KM 435 da BR 386, em Nova Santa Rita (RS), investimento de R$ 20 milhões e entrega prevista para janeiro de 2025. A proposta é de multiuso, onde residências, comércio e serviços convivem juntos, e se diferencia pela segurança de última geração a ser implantada. Com câmeras de monitoramento cercando todo o empreendimento e que possuem tecnologias de reconhecimento facial e sistema autotracking, a área de moradia será separada em três alamedas. Cada uma é controlada por cancelas de entrada e de saída, sendo este o único acesso de carro. O morador terá ainda acesso a um aplicativo e uma tag veicular, tudo monitorado por uma central de inteligência 24 horas por dia.

Cursos profissionais

A Get Course, edtech internacional que chegou no Brasil neste ano, realizou uma pesquisa no último mês e descobriu que 48% das pessoas fazem cursos online para especialização profissional aqui no país. Entre as principais motivações estão incentivos dos chefes e dos próprios trabalhos e até mesmo a possibilidade de mudar de carreira.

Rasen Bier Gramado

A cervejaria Rasen Bier, que produz cerveja artesanal em Gramado, completa 13 anos amanhã com uma produção média de 120 mil litros ao mês e lixo zero. Seu plano é abrir franquias em outros estados.

Executivo financeiro

O diretor executivo financeiro do CCG Saúde, Fábio Bernal Rossetto, é um dos destaques de 2021 do Ibef-RS. Ele fecha 2021 repleto de conquistas. Em junho, inaugurou o hospital próprio Humaniza em Porto Alegre e depois vendeu toda operação ao Grupo NotreDame Intermédica, de capital aberto. A entrega do prêmio será dia 17 na Casa Vetro da Capital.

Sem Dpvat em 2022

A Susep vai encaminhar ao Conselho Nacional de Seguros Privados a decisão de manter a não cobrança de prêmio do seguro Dpvat para 2022. Motivo: ele tem excedente de recursos, suficiente para arcar com a cobertura do seguro, formado com os prêmios pagos pelos próprios proprietários de veículos ao longo dos anos.

Câmara de arbitragem e mediação

É gaúcha a primeira câmara de arbitragem e mediação, para resolução de conflitos de forma não judicial, ligada a uma Empresa Júnior (EJ) no Brasil. A Câmara de Arbitragem Expedita e Mediação (CArbEM) é uma associação privada fundada pelo Escritório Júnior Ruy Cirne Lima. Ela também é a primeira câmara ligada a uma instituição de ensino no país, já que o Escritório Jr. é a Empresa Júnior vinculada à Faculdade de Direito da Ufrgs. A EJ integra o Núcleo de Empresas Juniores de Porto Alegre (NEJ POA).