A economia do próximo ano

As projeções da Fecomércio do RS para os principais indicadores da economia brasileira em 2022 não fogem muito das elaboradas pelo mercado e divulgadas nesta segunda-feira pelo Banco Central através do Boletim Focus. Quem apresenta habitualmente estes números pela Fecomércio é seu consultor econômico, professor Marcelo Portugal, durante evento de fim de ano para jornalistas em Porto Alegre. Foi nesta quinta-feira em formato híbrido (presencial e pela internet) na nova sede da entidade. Para ele, a inflação termina 2022 em 5,11% ante 5% do mercado. A taxa de juros (Selic) 11,75% ante 11,25%. E o câmbio em R$ 5,30% para R$ 5,70%. Só na projeção de crescimento do PIB a Fecomércio é, na palavra do professor Portugal, um pouco menos pessimista: 0,9% para 0,58%. E do RS: 1,4%.

Arquitetura da Unisinos

Entre as melhores graduações do Brasil, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisinos, acaba de completar 50 anos. Foi a primeira no Estado a oferecer a formação fora da Capital. Nesse período, a graduação recebeu o selo de acreditação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul (Arcu-SUL), com possibilidade de uma dupla titulação com a Universidad Nacional de Rosário, da Argentina.

A erva-mate alimento

A empresária Carla Mikolaiewski apresenta neste sábado, durante seu aniversário de 40 anos, a Gourmate, marca que reúne produtos que incluem a erva-mate como alimento, com sabor agradável e surpreendendo por não deixar pratos ou bebidas em tons verdes. Trata-se de um consumo muito além do chimarrão e do tereré. A fazenda de erva-mate fica em Cruz Machado (PR).

Desoneração da folha

Representantes da Fenainfo e Seprorgs desembarcaram em Brasília para posicionar e subsidiar os Senadores, para a importância de manter o benefício da desoneração da folha de pagamento aos 17 setores econômicos, com mão de obra intensiva, entre eles a TIC, até 2023, conforme aprovado pela Câmara dos Deputados. É para frear o aumento do desemprego.

Carmen Steffens Caxias

A grife Carmen Steffens inaugura nesta sexta-feira uma loja conceito junto ao Complexo Comercial Pharos em Caxias do Sul, consolidando sua presença na Serra Gaúcha. Com uma linha de confecção própria e aliando qualidade e luxo, o economista Mário Spaniol criou a grife em 1993 na cidade de Franca (SP) que hoje movimenta toda a cadeia econômica para produzir e comercializar as peças. E é referência entre as mais sofisticadas, tanto que conta com 600 lojas em 19 países.

Novo queijo Santa Clara

A cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa está lançando um novo queijo, tipo Maasdam. Tradicional da Holanda, conta com maturação de 45 dias e entre suas características está a cor amarela pálida e grandes olhaduras. Ideal para degustar com frutas e compor tabuas de queijos especiais. Está disponível em embalagens Skin Pack, em cunhas de aproximadamente 180g.

Reconhecimentos femininos

O escritório TozziniFreire foi destacado em três premiações ligadas à representatividade e liderança feminina no setor jurídico e corporativo. A sócia Patricia Bandouk Carvalho obteve reconhecimento na publicação Women in Antitrust 2021 do Global Competition Review como uma das 5 brasileiras entre as 130 mulheres de diferentes países celebradas na edição. Em outras conquistas, TozziniFreire venceu os prêmios do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável de Liderança Feminina e do Euromoney LMG Americas Women in Business Law Awards 2021.