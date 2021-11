Natal em alta

A Pesquisa de Final de Ano da Fecomércio-RS revelou que 51,8% das pessoas ouvidas pretendem adquirir presentes de Natal em 2021. Desses, 44,9% devem aproveitar a Black Friday para realizar compras com essa finalidade. "A Black Friday vem se consolidando como uma data relevante para o comércio varejista. Cada vez fica mais claro que não teremos no futuro as "vendas de Natal", mas sim as "vendas de fim de ano" em que novembro e dezembro repartirão de forma mais igualitária a importância na geração de receita para o varejo", comenta Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS.

Energia

A RGE fechou o terceiro trimestre de 2021 com um aumento de 52% nos investimentos no sistema elétrico de sua área de concessão. A distribuidora aplicou R$ 343,8 milhões em obras de ampliação, manutenção e modernização da rede elétrica de julho a setembro de 2021. Entre as obras, destacam-se as ampliações de quatro subestações: Tapera, Palmeira das Missões, Getúlio Vargas e Três Coroas.

Saúde

O Grupo Doctor Clin inaugurou em Campo Bom seu primeiro Doctor Center, que conta com a clínica e o Laboratório Qualitá. O complexo oferece pronto atendimento adulto, atendimento pediátrico, consultório cirúrgico, sala de procedimentos e de observação, além de outras facilidades e consultas com especialidades. O atendimento aos beneficiários passa a funcionar a partir desta sexta-feira, sempre das 8 às 18h, de segunda a sexta-feira.

HackatAgro

Como e quais soluções tecnológicas podem auxiliar o dia a dia do produtor rural na captura de créditos de carbono, adicionando resultados tangíveis à produção? O Banrisul convida a comunidade empreendedora a responder essa questão e propor ideias criativas e inovadoras para resolver esse desafio em mais uma maratona do movimento HackatAgro, que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de dezembro de 2021. Inscrições pelo site www.hackatagro.com, no qual também está disponível o regulamento.

Vinho

Com o mote "A grandeza de um homem. A nobreza de um vinho", a RAR lançou o vinho Don Raul, um dos últimos projetos em vida idealizado por Raul Randon, feito para comemorar seus 90 anos de idade. O vinho será produzido pela técnica de apassimento de uvas e estará disponível em restaurantes, empórios e adegas, comercializado em versões que incluem kits presenteáveis.

Ensino

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo - Vestibular 2022, para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de cooperativas, da Faculdade de Tecnologia do cooperativismo - Escoop. E neste ano a novidade é que jovens até 24 anos têm oportunidade de acessar bolsa integral de estudos.