Luz mais barata

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança de alíquotas mais altas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para energia elétrica e telecomunicações em relação aos demais setores da economia. De acordo com o escritório Carpena Advogados, de Porto Alegre, os consumidores do Rio Grande do Sul que já tenham entrado na Justiça questionando a alíquota praticada pelo Estado ou que pretendam ingressar com a ação têm possibilidade real de obter o mesmo tratamento, o que trará uma redução significativa nas contas de luz, telefone ou internet.

Sicredi

A Sicredi União Metropolitana RS promove, nesta quinta-feira, às 19h, uma live para apresentar os projetos contemplados, em 2021, pelo Fundo de Desenvolvimento Social. Conforme o presidente da Cooperativa, Ronaldo Sielichow, os associados não só destinam parte do seu resultado para cooperar com o crescimento local, como os representantes escolhidos por eles participam ativamente da seleção de quais iniciativas receberão os recursos e quanto será destinado para cada uma delas. A live poderá ser acompanhada pelo link youtube.com/watch?v=8QASCHflJRM.

Arquitetura

O projeto Arquitetos Voluntários está concorrendo ao Prêmio Empreendedor Social de 2021. Focado em iniciativas relacionadas à Covid-19 e coordenado pelas arquitetas Daniela Giffoni e Bianca Russo, o coletivo gaúcho, participa na categoria "Emergência Sanitária", impulsionando uma iniciativa inovadora que coloca o terceiro setor como protagonista. A cantora Ivete Sangalo é madrinha do projeto na premiação, que terá os seus vencedores revelados na próxima terça-feira (30).

Energia

A RGE fechou o terceiro trimestre de 2021 com um aumento de 52% nos investimentos no sistema elétrico de sua área de concessão. A distribuidora aplicou R$ 343,8 milhões em obras de ampliação, manutenção e modernização da rede elétrica de julho a setembro de 2021. Entre as obras de maior relevância, destacam-se as ampliações de quatro subestações: Tapera, Palmeira das Missões, Getúlio Vargas e Três Coroas.

Festival

Neste sábado, ocorrerá nova edição presencial do BS Festival, agora no Farol Santander Porto Alegre. Reconhecido como um dos principais festivais de inovação do Brasil, neste ano o evento quer unir a teoria com a prática e gerar experimentações a partir da criatividade. O colunista do Jornal do Comércio João Satt é um dos palestrantes confirmados. Mais informações em https://www.bsfestival.com.br.

Capacitação

O Instituto Proa, em parceria com o Instituto Cyrela, anuncia a abertura de mil vagas gratuitas para capacitar jovens vindos do 3º ano do Ensino Médio de escola pública do Rio Grande do Sul. Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos; estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública; e residir no Rio Grande do Sul. O curso é on-line e gratuito. As inscrições podem ser feitas no site https://plataforma.proa.org.br/.

Vinho argentino

O Dia do Vinho Argentino foi celebrado ontem, em Porto Alegre, com degustação de alguns dos melhores vinhos do país vizinho. A atividade, realizada pelo Consulado Geral da Argentina, ocorreu nos salões da Sociedade Germânia (foto).

ANDRESSA PUFAL/JC