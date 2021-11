Smartphone opera elevador

A TK Elevator de Guaíba acaba de lançar o Agile Mobile, solução digital que permite operar o elevador remotamente pelo smartphone, mesmo estando distante, evitando a interação física com o equipamento e reduzindo o tempo de espera. Disponível para Android e iOS, a nova solução foi incorporada ao aplicativo TKE Digital, que vai integrar a jornada digital dos clientes da TK Elevator, a partir de dispositivos móveis. Com o app, qualquer pessoa pode chamar o elevador pelo celular. Para isso, basta localizar o elevador desejado utilizando o GPS, digitando o endereço ou o número do equipamento e definir os andares de partida e destino. O elevador equipado com Agile Mobile recebe a solicitação do passageiro e aciona a operação.

Uma solução higiênica

O novo sistema tem ainda a vantagem para tempos de coronavírus da Covid-19 de substituir o aperto de botões, eventualmente infectados do elevador, que no sistema atual aciona o equipamento, segundo o CEO da empresa, Paulo Manfroi.

Curso de radiologia

O SIR/Hospital Mãe de Deus abriu inscrições no curso de Radiologia, especialidades Musculoesquelética, Neurorradiologia, Abdome e Tórax com aulas no mesmo hospital - o 6º melhor do Brasil, conforme a revista Newsweek - e em outras instituições parceiras. As inscrições vão até 28 de dezembro e o processo seletivo será no dia 5 de janeiro de 2022.

Produtos naturais

Em meio à força promocional da Black Friday, a Shambala Naturais de Gravatal (SC) aposta na Black Week. Até 28 deste mês a empresa oferece produtos selecionados com 30% de desconto para compras pelo site. E, conforme o CEO Constantino Freitas, a expectativa é aumentar as vendas em 35% no período, ou 10% a 15% no mês e a visibilidade da marca.

Fatores de compra

O preço segue sendo fator determinante na decisão de compra do consumidor (71,7%), mas, na pesquisa de final de ano da Fecomércio RS 2021, apareceram ainda atendimento (32,7%), diversidade de produtos (19,0%), condições de pagamento (18,7%) e qualidade do produto (7,8%). "Com ou sem crise econômica, o consumidor está cada vez mais consciente na hora de definir o que leva ou não da loja", afirma o presidente Luiz Carlos Bohn.

A Black Friday imobiliária

Tradicional no varejo, a Black Friday chegou também ao mercado imobiliário. A Colnaghi Imóveis tem mais de 300 unidades de alto padrão com descontos de até R$500 mil e projeta movimentar R$80 milhões até o fim do mês. "Esperamos um crescimento de 25% sobre 2019, pois não houve Red Days em 2020, devido à pandemia. Este ano, o gaúcho não só está vivendo uma retomada, como está preparado para investir", analisa o diretor Paulo Colnaghi.