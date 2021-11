A maior em vendas online

A Black Friday 2021 promete ser a maior de todas quando falamos em vendas on-line, opina o especialista em logística e presidente do Conselho de Administração da Pathfind, Antonio A Wrobleski. "Acredito que o mercado como um todo não vai vender mais, mas o mercado como e-commerce sim". Ele aposta ainda na tendência de microempreendedores trabalharem no marketplace dos grandes operadores e que os pequenos varejistas se destacarão nas vendas por e-commerce. Já o especialista em direito internacional, Leonardo Leão, alerta o consumidor para ficar muito atento "para que a Black Friday não vire uma Black Fraude'".

Uso do PIX na TIM

Os pagamentos por PIX acabam de completar um ano e, desde sua implantação na TIM, 11,5 milhões de faturas foram quitadas por meio dele. Na operadora, os pagamentos digitais já são a opção para 80% dos clientes. O PIX já representa 13% dos meios digitais. Só em setembro deste ano, mais de 271 bilhões de transações foram efetuadas no país, segundo o BC.

Life Novembro Azul

Grupo São Pietro Saúde irá promover na próxima terça-feira uma live às 19h 30m sobre formas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamentos para o câncer de próstata, parte de suas ações de conscientização neste mês da campanha Novembro Azul. O evento terá transmissão gratuita nos canais de YouTube do grupo São Pietro Saúde e da CICS de Canoas.

Saúde mental infantil

A Associação Americana de Pediatria declarou emergência na saúde mental infantil, devido aos níveis de ansiedade, estresse e depressão entre os pequenos, elevando a busca por auxilio psicológico. Medo, tristeza, desatenção na escola e introspecção, são alguns sintomas observados neste público.

Em prédio de vinícola

Com a retomada do setor de eventos, abriu nesta quinta-feira em Caxias do Sul o Villa Basilico, investimento de R$ 800 mil, liderado pelos sócios Juliana Tonus e Tiago Kinesh, no prédio histórico construído em 1930 para abrigar a Cooperativa Vinícola Caxiense. Seu propósito é trazer tecnologias aplicadas à realização de eventos sociais e corporativos, unindo a inovação com a história, já que a arquitetura do espaço preservou a memória do prédio.

Café gaúcho Fashion

Tem gaúcha no São Paulo Fashion Week. E não apenas nas passarelas desse que é considerado um dos maiores encontros de moda do mundo. A Café do Mercado foi convidada para ser o café oficial do evento e, até o dia 20, está com uma equipe de baristas a postos no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, para oferecer cafés de alta qualidade das principais origens nacionais.

Tampinha Legal em SP

Após um mês do lançamento do Tampinha Legal no Metrô de São Paulo, o Tampinha Legal recolheu mais de 2 toneladas de tampas plásticas nas estações das linhas Azul, Verde, Vermelha e Prata. O montante soma-se às 746 toneladas já recolhidas pelo programa ao longo dos seus cinco anos de existência.

Cenários macroeconômicos

Pelo segundo ano seguido, a Fundação Família Previdência realizará o Seminário Econômico e Connect Caminhos para o Futuro em jornada simultânea e online. Na próxima quarta (24), ocorre a 23ª edição, sobre cenários macroeconômicos e políticos para 2022, com palestras de Marco Antônio Villa, Mansueto Almeida e Álvaro Bandeira. E na tarde seguinte, Cláudia Kodja, Thiago Nigro e Gustavo Cerbasi sobre finanças pessoais. Inscrições em seminarioeconomico.com.br.