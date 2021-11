Apartamentos compactos

Na busca por um novo perfil de público, a CFL Incorporadora lança novo condomínio com apartamentos mais compactos. O Ícaro, terceiro lançamento da incorporadora nos últimos três meses, ficará no bairro Petrópolis. Os apartamentos terão de 80 a 124 m², além de espaços sociais. O principal será um rooftop com academia, deck e piscina de borda infinita. De acordo com o diretor Rafael Starosta, é para atender uma fatia de mercado que não quer um imóvel tão amplo, mas que não abre mão da qualidade de um apartamento CFL. Com uma arquitetura inspirada nas construções de Nova Iorque e Londres, o projeto apresenta uma ideia jovem ao condomínio que terá 48 unidades de valor médio de venda a partir de R$ 1 milhão.

Nova semana digital

Liderança humana, tecnologia, confiança, resultados sustentáveis e qualidade estão entre os temas que a PwC Brasil levará ao debate com líderes de grandes empresas, entidades setoriais e fintechs na terceira edição da Digital Week. O evento sobre transformação digital nos negócios está sendo realizado até 12 de novembro, com transmissão gratuita, ao vivo, pelo YouTube e LinkedIn.

O turismo inclusivo

O Esculturas Parque Pedras do Silêncio, de Nova Petrópolis, passou a contar com uma plataforma que oferece audiodescrição para os deficientes visuais poderem ter a experiência de conhecer o roteiro, que tem mais de 80 esculturas e apresenta a história da imigração germânica. A iniciativa irá viabilizar acesso a vivências culturais e entretenimento para todas as pessoas.

4ª Distrito mais seguro

O 4º Distrito de Porto Alegre ganhará mais câmeras de segurança, garante o vereador Ramiro Rosário (PSDB), que destinará R$ 150 mil para compra de pelo menos três para a região, que compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá. A escolha dos locais será feita com a comunidade, pelo site do vereador (www.ramirorosario.com.br/monitoramento4d). -

Escola de Gastronomia

A rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está expandindo sua presença na região metropolitana de Porto Alegre. A partir do dia 20 deste mês, Canoas contará com uma franquia da escola de 700 m2 em dois andares, que busca atender profissionais e entusiastas da Gastronomia, via cursos profissionais e por hobby.

Mais implantes dentários

Apesar da crise, as classes C e D ampliaram a busca por implantes dentários nos últimos anos. Com mais de 1.500 casos de tratamentos, a Clínica Raro Odontologia, que atua há 16 anos na Capital, acaba de inaugurar nova sede no Rossi Business Park, para atender a crescente demanda. "Mesmo com preço elevado, o implante é uma alternativa definitiva e segura", explica o proprietário e cirurgião dentista Everton Rodrigues.