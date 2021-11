Um aplicativo para RH

Já está disponível no mercado nacional, desde o final de 2019, um aplicativo que oferece suporte aos departamentos de RH, gestores e consultores empresariais. Trata-se do app Dowing, idealizado pela administradora Fernanda Fröhlich, de Porto Alegre, que investiu nele R$ 2,5 milhões e deve investir mais R$ 3 milhões em 2022. Ele pode ser usado pessoalmente em aparelhos celulares e por empresas, como plataforma tecnológica de RH. A ferramenta é baseada em metodologia própria de desenvolvimento de pessoas, congregando técnicas de coaching, mentoria e consultoria. Seu diferencial é o acompanhamento online do time e a entrega de como cada um do grupo vem se desenvolvendo, alavancando os resultados da empresa.

O Appétit Delivery

O aplicativo Appétit Delivery, franquia de entrega de comida, inaugurou neste semestre duas unidades na fronteira com o Uruguai, em Livramento e Jaguarão e já tem agora 13 no RS com a plataforma. Originária de Cascavel. (PR), a rede é uma das que mais cresce no Brasil. Presente em 13 estados, espera fechar o ano em 150 cidades.

Geração distribuída

A Pix Solar, do Grupo Rivatti, de Caxias do Sul, que acaba de anunciar investimento de R$ 6 milhões na nova empresa, ingressa num mercado de enorme potencial. O Brasil dispõe, hoje, de mais de 257 mil usinas de geração distribuída. A maioria delas (54.241) em Minas Gerais, seguida de São Paulo com 40.865 e o RS com 35.385. Em número de instalações, o Brasil passou de 127.563 em 2017 para 532.073 neste ano, segundo a Aneel.

Mudança e coragem

Em mais um ano, o Jornal do Comércio, por meio do Caderno GeraçãoE, apoia a realização do FdtThink, evento anual da Fundatec, que visa promover o debate e a reflexão sobre temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, entre outros. Neste ano, o encontro online, gratuito e aberto à comunidade, acontece esta semana sobre "Respira e vamo dale: toda mudança requer coragem!".

Atrativos Turísticos

Porto Alegre está se transformando também em cidade turística com uma série de investimentos atrativos como o da Orla do Guaíba e o Cais Embarcadero. O que certamente irá segurar por mais dias os visitantes que vêm a congressos, convenções ou exposições.

Vinícola Aliança no Iguatemi

A Vinícola Aliança inaugura seu primeiro quiosque no Iguatemi Porto Alegre. O espaço, em frente à loja Riachuelo, oferece vinhos, espumantes e suco orgânico em embalagem avulsa ou kits presenteáveis para Natal e Ano Novo.