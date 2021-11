Alimentos e suplementos

A rede de alimentação natural e suplementos Intensidade Máxima, originária de Novo Hamburgo, chega a Porto Alegre com a inauguração oficial, nesta quarta-feira, da sua décima loja. Seguindo o padrão da marca, a franquia da Capital acompanha o modelo pocket de loja e oferece uma carta com mais de 1.500 produtos de suplementação, vitaminas, minerais e os naturais como: grãos a granel, oleaginosas, frutas desidratadas e até farinhas especiais sem glúten, celíacos, vegetarianos e veganos. Ela abriu sua matriz em 2014 e a chegada a Porto Alegre é o resultado do crescimento de 20% no faturamento em 2020. A loja fica na rua Silva Jardim, 40, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min, e sábado, das 9h às 15h.

Novo bairro planejado

Joal Teitelbaum Escritório de Engenharia completa 60 anos e projeta para 2022 um investimento de R$ 260 milhões em empreendimentos imobiliários em Porto Alegre e um bairro planejado em Gramado, além de diversas ações sociais. Entre as iniciativas, a instalação de placas fotovoltaicas no Lar da Criança Anne Frank de Viamão e a doação de materiais escolares em Pelotas, onde construiu o Quartier, um dos primeiros bairros planejados do Estado.

Testes de maquiagem

A loja Quem Disse, Berenice?, de O Boticário, oferece em todas as suas unidades a Ultrabox, primeira tecnologia de experimentação que esteriliza os testers de maquiagem com a luz Ultravioleta tipo C (UVC). A W3haus, agência gaúcha do Grupo Stefanini, criou o nome da caixa, o conteúdo e gerou um selo da exclusiva tecnologia UVC. Os testes ficam prontos em apenas dois minutos.

Desenvolvendo líderes

Grupo de Líderes Empresariais (Lide-RS) acaba de fechar parceria com a consultoria FranklinCovey Brasil para desenvolver atividades (workshops e palestras) e oferecer produtos e soluções a empresas gaúchas. Entre as soluções, "Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes" grande sucesso da FranklinCovey global, especializada em desenvolver líderes e aprimorar o desempenho em mais de 150 países.

Programa para jovens

O Instituto Unicred RS se uniu à Fundação Gerações e ao Farol Hub Social para realizar o programa DUXtec, direcionado a jovens talentos de zonas vulneráveis de Porto Alegre. É para estimular o desenvolvimento de habilidades de liderança, protagonismo e empreendedorismo e criar soluções de impacto social para as comunidades onde vivem e para sua formação profissional.

Passagem a desempregado

Prefeitura de Canoas lança, nesta quarta-feira, o programa Oportunidade Canoense, que vai fornecer passagens de ônibus a quem está em busca de uma vaga de emprego. A meta é beneficiar até 10 mil pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Ao todo, serão disponibilizadas 80 passagens para cada selecionado pelo cartão TEU.

Entrega da sacola retornável

Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional sacola retornável distribuída pelos cartões Zaffari Card e Bourbon Card conta com estampa criada pela artista brasileira Kalina Juzwiak. Para sua ilustração, a designer buscou inspiração em valores como a importância dos vínculos de afeto entre familiares e amigos, e os sentimentos de pertencimento e de comunidade. A sacola será entregue a todos os clientes preferenciais que utilizarem os cartões Zaffari Card e Bourbon Card, e enquanto durarem os estoques, uma vez que a edição é limitada.