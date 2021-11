Os melhores vinhos da safra

Consumidores do mundo inteiro puderam conhecer ao anoitecer deste sábado (no horário de Brasília) as 16 amostras mais representativas dos vinhos brasileiros safra 2021. Foi na 29ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos em um evento de degustação de 180 pessoas no Dall'Onder Grande Hotel de Bento Gonçalves transmitido no modo online aberto do canal Youtube da ABE, entidade dos enólogos. Mais de 2,3 mil apreciadores degustaram ao mesmo tempo as 16 amostras em 25 estados e distrito federal, adquirindo os 700 kits colocados à venda. E a ABE organizou grupos de jornalistas, blogueiros e influenciadores em seis pontos no RS, SC e São Paulo, para também participarem da degustação. O processo todo foi executado por enólogos da ABE, desde a coleta direta de 411 amostras inscritas por 53 vinícolas do RS, SC, São Paulo e Bahia à seleção das 30 mais representativas, 16 delas destinadas à Avaliação.

Identidade dos vinhos

A Avaliação Nacional de Vinhos não é um concurso. É a radiografia de uma safra, esta, a 29ª da safra 2021. Os 16 vinhos são divididos em várias categorias. I. Vinhos base para espumantes: amostra 1. Chardonnay e Pinot Noir, da Valmarino; 2.Chardonnay, Chandon do Brasil; 3. Pinot Noir e Chardonnay, Salton. II. Vinhos brancos: 4. Viogner, Casa Valduga; 5 .Chardonnay, Pizzatto; 6. Sauvignon Blanc, Campestre; 7. Moscato Branco, Mioranza. III. Vinho rosé: amostra 8. Tannat, Casa Vanturini. IV. Vinhos tintos: amostra 9. Merlot, Salvattore; 10. Cabernet Franc, Dal Pizzol; 11. Tannat, Hortência; 12. Cabernet Sauvignon, Perini; 13. Tannat, Almaúnica; 14. Alicante Bouschet, Aurora. 15.Touriga Nacional, Miolo; 16. Corte de Tannat, Cabernet Franc, Teroldego, Malbec e Merlot, Don Guerino.

10 anos do Vipcustos

O Vipcustos, software da gaúcha Vipal Borrachas que auxilia suas reformadoras de pneus parceiras no controle de custos, completou 10 anos de lançamento. Atualmente, a ferramenta é usada em 80% dos integrantes da Vipal Rede Autorizada. O Vipcustos proporciona uma visão real da situação econômica e financeira das empresas, sendo capaz de refletir tendências do segmento e apontar indicadores de mercado confiáveis.

Nasce a Pix Solar em Farroupilha

Mais uma empresa de energia sustentável nasce no Rio Grande do Sul. Trata-se da Pix Solar, do Grupo Rivatti, de Farroupilha. Chega no momento em que o Brasil amplia o uso desta energia limpa e abundante do sol. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que no primeiro semestre o volume de módulos fotovoltaicos comercializados chegou a quase 5,00 GW (4,88), superando todo o 2020. Os supermercados são os maiores usuários (38%). Em porte, as micro e pequenas empresas lideram as aquisições com mais de 74%.