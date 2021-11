Certificado de energia limpa

A Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa (RS) conquistou na semana passada a certificação da Ludfor Energia de Bento Gonçalves por suas ações a favor da sustentabilidade, investindo no uso de energia limpa e totalmente renovável. Em 2020, ela reduziu 1.688,342 toneladas de CO2 totalizando 14.584,026 nos últimos 11 anos. Os dados dos cálculos de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) seguem reconhecidas metodologias internacionais para esse fim. Os índices referentes ao período certificado representam: 46.652 mudas de árvores conservadas por 20 anos; 16.777 veículos leves à gasolina, percorrendo 500km; 4.203 transportes rodoviários de 1 tonelada de carga por 500km e 718 toneladas de papel/papelão deixadas de ser enviadas para aterro sanitário.

As energias utilizadas

A Cooperativa Santa Clara utiliza energia proveniente de usinas de fontes incentivadas pelo Governo Federal seja eólica, solar, biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétrica (PCH) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), para obter uma matriz energética limpa e sustentável.

A novidade deliciosa

A Vinícola Aurora abre as portas da unidade do Vale dos Vinhedos para uma degustação harmonizada com chocolates, realizada por um sommelier. A novidade é oferecida só no espaço e inclui a combinação dos doces com quatro vinhos e espumantes, de terça a domingo, às 11h e às 15h, com agendamento. O valor é R$ 60 e inclui uma taça de cristal.

Distribuição de livros

Na disputa por uma das cadeiras em vacância na Academia Brasileira de Letras, o escritor gaúcho Luiz Coronel estará na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre para doação e autógrafo de livros para alunos de escolas públicas da capital gaúcha. O encontro acontece nesta sexta-feira às 10h, na Praça de Autógrafos. Serão distribuídas 400 edições de "Estórias e Memórias do Visconde de Aceguá" e "A Declaração Universal dos Direitos dos Animais".

Cabotagem fracionada

A LF Transportes, de Farroupilha, criou uma nova modalidade logística: a cabotagem fracionada. Patenteado na Argentina e em processo de obtenção do selo de exclusividade no Brasil, Uruguai e Paraguai, o serviço, realizado através do Tecon Santa Clara, em Triunfo, em parceria com a Log-In, acomoda pequenos lotes de diferentes mercadorias em um mesmo contêiner, reduzindo custos e avarias no transporte de cargas.

A vencedora é gaúcha

A Startup gaúcha Trashin foi eleita a vencedora da competição nacional, Amcham Arena, disputa essa que avalia Startups com potencial inovador e crescimento de alto impacto no mercado nacional. Ela simplifica o processo de gestão de resíduos e logística reversa, valoriza o lixo, gera renda e transforma problemas em recursos. O júri foi composto por executivos de grandes empresas brasileiras - Waze, Citi Brazil, IBM, Rappi, Votorantim e Petrobras.

Novo mall de rua em Ipanema

Porto Alegre ganha um novo empreendimento na Zona Sul, o Bologna Mall. Localizado onde funcionou por seis décadas o tradicional restaurante Bologna, na Av. Coronel Marcos, tem à frente a Bela União Imóveis, que decidiu homenagear o local, dando o nome da casa ao mais novo mall de rua, em Ipanema. A obra terá área de 5.000 m², 58 vagas de estacionamento e deverá gerar 150 empregos diretos e indiretos. A previsão de seu término e início das operações é para o segundo semestre de 2022. Conforme Maurício Allgayer, diretor da Allgayer Engenharia, especializada em obras comerciais, a opção foi por uma estrutura pré-moldada por ser um método construtivo mais rápido e racionalizado.