Nova aposta imobiliária

A tradicional imobiliária Noblesse, de Porto Alegre, está expandindo sua atuação no mercado imobiliário da Capital. A aposta agora é a Hall Noblesse, criada para atender cerca de 50 bairros fora do eixo alto padrão da Capital - este que continua sendo atendido pela Noblesse. O ticket da Hall será de imóveis entre R$ 350 mil e R$950 mil, com vendas de imóveis prontos e lançamentos. Conforme explica o CEO da Noblesse, Eduardo Sukienik, o objetivo da criação da Hall é facilitar a aquisição dos melhores imóveis de médio e médio alto padrão (MAP) em localizações estratégicas, selecionados de acordo com a rotina, o orçamento e as necessidades de cada público.

Família Previdência

A cultura interna de gestão de pessoas rendeu à Fundação Família Previdência duas distinções em outubro. O Selo Nacional de Engajamento, concedido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e a certificação de excelente lugar para trabalhar da Great Place to Work Brasil.

Livro de avó e neta

A avó Arita Martins Correa e sua neta Laura Correa Boniatti, de 7 anos, aproveitaram a pandemia para escreverem juntas um livro de contos voltado ao público infantil: "Histórias de vovó Arita e sua netinha Laura". Foi uma tentativa de tornar a rotina da Laura mais divertida, já que ela sentia muita falta do ambiente escolar e colegas. O lançamento será neste sábado, na Feira do Livro de São Lourenço do Sul (RS).

Premiada Roboagro

Na estreia de sua participação no Inova 2021 - Fuçar, Chocar, Inovar, da Embrapa Suínos e Aves, a Roboagro, de Caxias do Sul (RS), conquista o primeiro lugar entre os melhores projetos nacionais. Foi com o projeto "Robotização inteligente 4.0 na suinocultura de precisão", adequando a oferta da ração conforme as demandas específicas dos animais.

Projeto Swan Cultura

O Swan Novo Hamburgo inicia nesta quinta-feira a quinta edição do projeto Swan Cultura, iniciativa da rede de hotéis para incentivar a cultura e a interação com o Vale do Sinos. O artista Lenko apresentará a exposição "Somente o q não precisa ser feito - parte 1" no piano bar do hotel a partir das 19h. A abertura será com a pianista Márcia Cristina Hernandez.

Retomada do Parque de Inovação

A Prefeitura de Canoas pretende retomar o desenvolvimento do Parque Canoas de Inovação (PCI). Com área de 250 hectares, no Bairro Guajuviras, planejado pelo urbanista Jaime Lerner, ele foi concebido como um cluster de empresas voltado à tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento. Três indústrias de tecnologia já estão instaladas - Exatron, Novus e TCS. O próximo será O Quântico, que investe R$ 400 milhões na implantação do maior data center do sul do país.