Mega avaliação de vinhos

A Avaliação Nacional de Vinhos - maior degustação de vinhos de uma safra no mundo, marcada para este sábado - deverá envolver mais de 2,5 mil pessoas. Os 700 kits colocados à venda foram adquiridos por apreciadores de 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em torno de cada um deles, estarão três pessoas, além das 200 presenciais no evento em Bento Gonçalves, a partir das 17h, no Dall'Onder Grande Hotel. A transmissão ao vivo é aberta ao público pelo canal da ABE no Youtube. Com este novo formato, lançado ainda em 2020 devido à pandemia do coronavírus, a ABE transformou a avaliação num espetáculo visível de qualquer lugar do planeta. Além disso, numa ação inédita, a entidade organizou grupos em várias cidades, para degustar e assistir a degustação. Em Porto Alegre, haverá grupo no Depósito de Vinhos e na Banca do Holandês. As 16 amostras da Safra 2021 serão degustadas por todos ao mesmo tempo.

Diversidade na saúde

Os esforços das empresas em práticas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) repercutem em várias áreas, inclusive na de saúde. Segundo pesquisa global da PwC, 58% dos líderes do setor preveem ampliar projetos de diversidade e inclusão nos próximos 12 meses. A iniciativa é bem vista por 62% dos consumidores, que avaliam de maneira positiva empresas que realizam ações sociais voltadas à saúde.

5 estrelas para FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) de Porto Alegre conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, 5 estrelas no Guia da Faculdade do Estadão 2021. Aliás, ela continuou sendo a única faculdade de Direito do Rio Grande do Sul a receber nota máxima entre 1.257 na avaliação deste ano. O Guia do jornal faz uma avaliação anual para a classificação.

Mais colchões e sofás

Anjos Colchões & Sofás, franquia especializada em colchões e estofados, inaugura mais quatro operações no Sul, duas em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis e Jaraguá do Sul, e duas no Rio Grande do Sul, em Palmeiras das Missões e Porto Alegre, seguindo a meta de 91 unidades na região até o final de 2021. E 500 lojas em nível nacional até 2025. Hoje tem 150 em 15 estados.

Sul é o segundo em franquias

A região Sul tem aberto suas portas para a expansão de diversas marcas. Conforme dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), sobre o desempenho das franquias no segundo trimestre de 2021, o Sul do País ficou em segundo lugar no período em número de unidades e faturamento, sendo responsável por 12,7% e 17,8%, respectivamente.

STF pelo optometrista

Optometristas com formação de nível superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação são qualificados e podem atuar na saúde primária da visão. Foi o que decidiram, por unanimidade, os ministros do STF, ao concluírem o julgamento do mérito dos Embargos de Declaração, ratificando, portanto, decisão em caráter liminar do ministro do STF Gilmar Mendes. Vitória dos optometristas, que há anos lutam por este reconhecimento.

Impacto ambiental de colchões

Um estudo inédito de Avaliação do Ciclo de Vida de colchões, desenvolvido pela Braskem e pela Innovak, mostrou que colchões produzidos com a tecnologia de polietileno expandido (PE) geram 12% menos impacto ambiental do que os comuns. A análise apontou ainda que há uma redução de 36% no uso de água durante o processo de produção e queda de 19% nas emissões de carbono em seu ciclo de vida. Além disso, o PE é um componente 100% reciclável. A expectativa é que, em 2022, cerca de 30 modelos da Flex do Brasil utilizem a tecnologia menos poluente em sua composição.