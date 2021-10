Eletroeletrônica no Rio Grande do Sul

A expectativa de crescimento das empresas de eletroeletrônica do RS para este ano é de 10% a 30% em comparação com 2020. Mas 38% de seus dirigentes, entrevistados pela regional gaúcha da entidade do setor, atribuem parte deste aumento à alta entre 10% e 20% dos preços dos insumos nacionais e internacionais nos últimos seis meses. A Abinee RS realizou um levantamento junto a empresários no mês de outubro, justamente para avaliar os impactos da pandemia do coronavírus. A maioria deles também pretende acrescentar até 5% ao quadro de funcionários ainda neste ano. Conforme a pesquisa, 86% dos funcionários estão em jornada presencial de trabalho e a maioria já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Avança na segurança

A Madesa, indústria de móveis de Bom Princípio (RS) doou mais de R$ 527 mil para aquisição de uma pick up 4x4 blindada e camionete diesel 4x4, destinadas à Brigada Militar e Polícia Civil. A entrega ocorreu em evento com a presença do governador Eduardo Leite e outras autoridades. A Madesa é uma das empresas que integra o projeto Avançar na Segurança.

Exportação de móveis

As exportações de móveis gaúchos registraram de janeiro a setembro deste ano expansão acima de 73% sobre igual período de 2020, sinalizando a retomada do setor, segundo a Movergs. Os EUA seguem como principal comprador, seguido de Chile, Peru, Uruguai e Reino Unido. Chile representa 17% do total e ocupa o 2º lugar. Em 2019 e 2020, era de 8,3% e 9,7%.

Nova garrafa térmica

A Soprano de Farroupilha (RS) está lançando uma nova garrafa térmica. Trata-se do modelo Cristal 500 ml. Ela tem ampola de vidro, tampa utilizável como copo, rolha com conta-gotas, design moderno, alça ergonômica e é livre de Bisfenol (BPA Free).

Missão para Portugal

Uma das maiores empresas de transformação digital do país, a Brivia, prepara missão global, integrada por grandes executivos brasileiros, para Web Summit 2021 em Portugal a principal feira de tecnologia e inovação do mundo, que acontece de 1 a 4 de novembro. A Brivia iniciou em Novo Hamburgo e hoje possui colaboradores em 65 cidades atendendo Banco do Brasil, Petrobras, Vibra Energia entre outros.

Casa, comida e roupa lavada

Casa, Comida e Roupa Lavada é a promoção de final de ano da MRV. Novos clientes, que comprarem seu imóvel de outubro a dezembro, concorrem a um novo apartamento de até R$ 180 mil em qualquer das mais de 160 cidades onde há empreendimentos, um ano de supermercado em vales compras de R$ 6 mil e um voucher de R$ 4,5 mil para compras exclusivas no marketplace Electrolux.