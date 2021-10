Assinatura de vinhos do Grêmio

O Grêmio é o primeiro time de futebol do Brasil a criar um clube de assinatura de vinhos. A Adega do Grêmio brindará mensalmente seus associados com um rótulo desenvolvido especialmente para celebrar feitos inesquecíveis e recordar jogadores que fizeram a alegria de gremistas de todas as gerações. O torcedor pode optar por planos mensais, semestrais e anuais, com o envio de duas, quatro ou seis garrafas. Até 30 de novembro, sócios com a mensalidade em dia terão desconto extra de 5%. A proposta também prevê degustações e visitas guiadas a regiões produtoras. Coube à Cooperativa Nova Aliança a tarefa de fornecer o rótulo de estreia da Adega do Grêmio. Elaborado de uvas merlot safra 2019, produzidas na Campanha Gaúcha é o Vinho 1903 (data da fundação do Grêmio), amadurecido por 6 meses em barris de carvalho.

Mercado pós-pandemia

A Estácio promove desde ontem até sexta-feira (29) das 11h às 18h a 5ª edição do Mês da Carreira, evento gratuito e online sobre o mercado de trabalho pós-pandemia. São mais de16 horas de painéis sobre o impacto das tecnologias nas carreiras, conexão com o mercado, empreendedorismo e inovação, entre outros.

A mostra EliteDesign

A partir das 16h de hoje, a Tintas Renner by PPG promoverá o Talking Delas, bate-papo que destaca a presença e o protagonismo feminino nos bastidores da Mostra EliteDesign. É aberto ao público presente no Platô dos Vagalumes, espaço de gastronomia do evento, na sede do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre.

Lojas de micromarket

A Quadrado Express comemora nova operação no Co.nectar Hub, do Sindilojas, e segue em seu plano de chegar a 200 lojas no RS até 2025. Com 32 unidades de micromarket na capital e região metropolitana, a expectativa é abrir mais 15 pontos este ano em condomínios residenciais e corporativos. É para estar em ambientes de inovação, diz o CEO Gildo Sibemberg

Viagens corporativas

Dynamic Travel, especializada em viagens corporativas, anuncia expansão no Sul, reforçando a atuação em todo País e vários setores da economia. Os diretores Rafael Malfará e Demetrius Miguel visitam Curitiba, Joinville, Porto Alegre e Caxias do Sul para apresentar novidades da marca.

Gestão de projetos inovadores

A Airaz, administradora de shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, é finalista do Prêmio Abrasce 2021 na categoria "Gestão de Projetos Inovadores", reconhecida pelo projeto "Unindo forças para a retomada do setor: o case da parceria entre Airaz, Caixa e Abrasce". O programa desenvolvido pela Airaz com o banco para apoiar seus lojistas em linhas de crédito foi adotado pela Abrasce, que o tornou iniciativa de alcance nacional.