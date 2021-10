Mais implantes dentários

O segmento de Saúde, Beleza e Bem-estar se manteve aquecido. No Rio Grande do Sul - onde seu faturamento tem a maior participação no sistema - segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), ele cresceu 36,4% no segundo trimestre com expansão de 19,2% em unidades sobre igual período de 2020. Em franca expansão, a Oral Sin - maior franqueadora de implantes dentários do país - tem o estado como um de seus principais alvos. Só neste primeiro semestre, a rede faturou no País R$ 313,6 milhões e já tem 333 unidades em operação, sendo 44 em solo gaúcho. Até março de 2022, a previsão é de que chegue a 56 clínicas. As próximas deverão abrir em Carlos Barbosa, Teutônia, Parobé e Tramandaí.

A Lebes digital

Pelo terceiro ano consecutivo, a Lojas Lebes recebeu a premiação Top Ser Humano, da ABRH-RS, pelas boas práticas na gestão de pessoas. O case premiado este ano, "A importância da gestão da mudança no processo de Transformação Digital da Lebes", mostrou como a empresa preparou e capacitou seus colaboradores para implementar sua digitalização.

Cotiza em Pelotas

A Cotiza Urbanismo expande sua atuação para Pelotas, em parceria com a ACPO Empreendimentos do grupo ACPO, presente na cidade há mais de 35 anos. É por enquanto para dois empreendimentos, um condomínio e um loteamento. Os dois atingem mais de R$ 150 milhões em vendas, irão gerar mais de 1000 empregos nas obras e mais de 600 diretos e indiretos depois.

Arte de viver rosa

A Urban Arts realiza ação beneficente para o Outubro Rosa nesta quinta-feira (28). No bate-papo sobre A Arte de Viver Rosa, sete mulheres abordarão diretrizes para enfrentar o câncer de mama. O valor da venda dos ingressos (no sympla) e de 15 quadros selecionados será doado à Casa Camaleão, que auxilia pessoas com câncer.

Oi Fibra na Capital

A Oi triplicou em Porto Alegre o número de casas aptas a receber o serviço da Oi Fibra nos últimos 12 meses. Agora já são 300 mil endereços. Em números de novos clientes a Oi Fibra cresceu 188% no mesmo período e chegou a 52 mil clientes na capital. Neste período também foi ampliada a cobertura para 68 novos bairros, totalizando agora 110, entre eles alguns com demanda reprimida por internet de alta velocidade.

Expansão gaúcha do e-commerce

O isolamento demandado pela Covid-19 impulsionou as compras online, e com isso o comércio eletrônico bateu recorde de vendas no primeiro semestre de 2021, atingindo R$ 53,4 bilhões, alta de 31% sobre igual período de 2020. Exemplo disso é a gaúcha F1 Commerce, que mais do que dobrou o faturamento nos últimos anos, projetando para 2021 expansão de 45%.